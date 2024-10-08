شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح iPhone 17 Slim.. اعرف سعره وأهم مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل، لطرح طراز جديد العام المقبل من هواتف أيفون باسم iPhone 17 Slim، والذى سيأتي مزودًا بنوع جديد من شاشات OLED وسيكون أكثر تكلفة من iPhone 17 Pro Max.

مزايا هاتف iPhone 17 Slim الجديد

وأعلنت شركة أبل مؤخرًا عن سلسلة iPhone 16 الجديدة، لكن التسريبات الخاصة بسلسلة iPhone 17 بدأت بالفعل في الظهور، ومن المثير للاهتمام أن شركة أبل من المقرر أن تقدم طرازًا جديدًا العام المقبل، حيث تشير التقارير إلى أنه سيأتي بتقنية شاشة OLED جديدة، والتي ستساعد ابل على تقديم مظهر رفيع.

ومن المتوقع أن يستخدم iPhone 17 Slim ، لوحة OLED TDDI، والتي قدمتها Novatek مؤخرًا، والتى تجمع التقنية الجديدة بين طبقة مستشعر اللمس ووحدة تشغيل الشاشة في واحدة، والتي يقال إنها تقلل من سمك الهاتف الذكي ببضعة ملليمترات.

و يقول التقرير أيضًا أن ابل ستتعاون على الأرجح مع Novatek لتزويدها بشاشات OLED، ولكن حتى الآن، لا يوجد اتصال رسمي بهذا الشأن، لذلك يُنصح المستخدمين بأخذ التفاصيل بحذر.

سعر هاتف iPhone 17 Slim

وفيما يتعلق بسعر الطراز الجديد، فقد ذكرت The Information، أن iPhone 17 Slim سيكون أكثر تكلفة من iPhone 17 Pro Max، وقد يكون أحد أسباب ذلك هو عامل الشكل النحيف وتقنية العرض الجديدة، علاوة على ذلك، يمكن أن تفكر ابل أيضًا في تقليل حجم Dynamic Island، مما يعني أن مستخدمي iPhone قد يحصلون على شق أقصر كثيرًا على الشاشة.

تصميم هاتف iPhone 17 Slim

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تنقل أبل وحدة الكاميرا الخلفية إلى منتصف الهاتف، لكن كل هذه المعلومات تستند فقط إلى التسريبات والشائعات، ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كانت ابل ستغير أيضًا حجم الشاشة أم لا، فقد أشارت توقعات إلى أن iPhone 17 Slim سيكون له شاشة أصغر من iPhone 15 Plus.

ومع إطلاق iPhone 17 Slim، يُقال أيضًا إن الشركة ستوقف سلسلة Plus، ولكن، إذا تبين أن هذا صحيح، فقد يكون iPhone 16 Plus هو آخر طراز Plus من أبل.