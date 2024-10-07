شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "طائر الدودو" يعود للحياة بعد 4000 عام من انقراضه.. هل ينجح استنساخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة Colossal Biosciences، التي تعد من أحد الشركات التي تهدف للقضاء على الانقراض، وتزعم قدرتها على إحياء طائر الدودو المنقرض مرة أخرى، بحلول عام 2028 بعد أن أكله البشر حتى انقراضه، ويأتي ذلك بعد بعد حوالي 4000 عام من الانقراض.

استنساخ طائر الدودو بحلول 2028

وتعكف الشركة أيضا على استنساخ الماموث الصوفي، وهو أحد الحيوانات التي عاشت في العصر الحديث، حيث تخطط الشركة على إنجاب أول طفل لها عن طريق رحم اصطناعي بحلول عام 2028، وذلك بفضل التقدم الأخير.

وأعلنت الشركة أيضًا أن الماموث الصوفي لن يكون أول نوع منقرض يولد بحلول ذلك العام، لكنها أيضا تخطط لاستنساخ طائر الدودو، في حين أن هناك بعض الخلاف حول كيفية انقراض طائر الدودو بالضبط، فقد ازدهرت هذه الأنواع في جزيرة موريشيوس حتى وصول المستوطنين في أواخر القرن السادس عشر.

ماذا تعرف عن طائر الدودو؟

وكان من السهل اصطياد طيور الدودو لأنها لم تتعلم بعد الخوف من البشر، وكانت تعيش معًا في مناطق حرجية صغيرة بالجزيرة،في حين تقول الروايات أن مذاقها لم يكن لذيذًا جدًا، إلا أنه غالبًا ما يتم اصطيادها وطهيها من قبل البحارة القادمين.

وأثبتت الدراسات أنه لم يكن البشر فقط هم الذين يتغذىون على طائر الدودو، ولكن الفئران والماعز والخنازير والغزلان وقرود المكاك التي ظهرت هناك أيضًا.

وتضع طيور الدودو بيضة واحدة فقط سنويًا، والتي أصبحت غذاءً للأنواع الجديدة القادمة، ما أدى إلى تسريع انقراضها بشكل كبير.