شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Ask Photo متاحة للمستخدمين الذين انضموا إلى قائمة انتظار والان مع تفاصيل الخبر

كانت شركة جوجل في حالة من النشاط مؤخرًا مع التحديثات التي تجعل منصتها أكثر سهولة في الاستخدام بشكل كبير من ذي قبل، وأحد أكثر هذه التحديثات إثارة للإعجاب هي ميزة Ask Photos الجديدة في Google Photos، وتم التلميح إلى الميزة لأفضل جزء من العام، ولكن الإعلان الرسمي جاء في بداية شهر سبتمبر، عندما يمكن للمعجبين المهتمين الاشتراك في قائمة انتظار وقد تكون الميزة متاحة الآن لأولئك المتبنين الأوائل.

Ask Photos

هي أداة مدعومة بنظام Gemini تستخدم رسائل نصية للبحث في مكتبة الصور الخاصة بك، وإذا كان لديك آلاف الصور المحفوظة على السحابة، تتيح لك هذه الميزة العثور على صورة معينة دون الحاجة إلى التمرير لساعات.

ربما يكون الجزء الأكثر إثارة في هذا التحديث هو أنه لا يقتصر على أجهزة Google ، نظرًا لأن التغيير ينطبق على منصة Google Photos، فهو يعمل على كل من Android وiOS ، وستراه كعلامة تبويب جديدة في تطبيق Photos تحل محل علامة تبويب البحث الأصلية.

ولا تزال ميزة البحث القديمة موجودة أيضًا، ولكن عليك استخدام Ask Photos الآن ، وضع في اعتبارك أن هذه الميزة غير متاحة للجميع حتى الآن، ولكن إذا قمت بالتسجيل في قائمة الانتظار، فمن الجدير التحقق منها.

وإذا تعرفت Google بالفعل على بعض الأشخاص في الصور، فسوف تطلب منك تحديد علاقتهم بك (يجب عليك القيام بذلك أيضًا للحيوانات الأليفة). كما تطالبك بمراجعة الشروط والأحكام المتعلقة بخصوصية البيانات.

للوهلة الأولى تبدو هذه الأذونات آمنة جدًا ، وتقول Google إن الاستجابات لا تتم مراجعتها من قبل البشر، ولا تُستخدم أبدًا للإعلانات، ولا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى جانب الصور.

ويقول بن شون من 9to5Google إن اختباراته كانت محدودة، لكن الانطباعات الأولية تشير إلى أن الميزة تعمل بشكل أفضل بكثير في العثور على الأشخاص والأماكن بدلاً من فترات زمنية محددة.

كما أضاف، إنها أعادت نتائج بحث غير ذات صلة عند سؤالها عن أحداث وقعت منذ سنوات، لكن الأحداث الأحدث أظهرت نتائج دقيقة ، وتتلخص نظريته في أن جوجل تستخدم بيانات الموقع لتضييق نطاق النتائج، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك مع انتشار استخدام الميزة على نطاق أوسع.

وهذة الميزة حصرية للولايات المتحدة في الوقت الحالي، إذا لم تتمكن من الوصول إليها بعد، يمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار هنا.