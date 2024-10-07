شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيليجرام يطلق ميزة جديدة لمستخدميه لدعم المبدعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق تيليجرام، عن طرح ميزة جديدة تدعى Stars، وهي عبارة عن عملة داخل التطبيق يمكن للمستخدمين إنفاقها على خدمات التطبيقات الصغيرة ودعم المبدعين.

جاء ذلك بعد اعتقال رئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، في أغسطس الماضي، والتي ساهمت في حدوث عدة تغيرات في السياسة التي تؤثر على المستخدمين العالميين.

وتركز الميزة القادمة على NFT، وعلى الرغم من اعتبار 96 %من NFTs الحالية غير نشطة، فإن هذه الميزة ستكون مرتبطة بخدمة "الهدايا" الجديدة من تليجرام،والتي تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الصور المتحركة والرسائل الشخصية كملصقات احتفالية.

كيف ترتبط الهدايا بـ NFTs

وفقًا لدوروف، ستنشر تليجرام قريبًا القدرة على تحويل الهدايا ذات الإصدار المحدود إلى NFTs، و ستستند هذه المقتنيات الرقمية إلى blockchain TON ، وبموجبها يتمكن المستخدمون من بيع هذه الهدايا المميزة وتداولها خارج تليجرام، مع تسجيل الملكية على blockchain"، بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح لمتلقي الهدايا على هلتطبيق بعرضها على ملفاتهم الشخصية أيضًا.

ويسهم طرح هذه الميزة على تليجرام، ليصبح أول تطبيق مراسلة عالمي يدمج NFTs في وظائفه الأساسية، خاصة أن المنصات المنافسة مثل WhatsApp و Instagram لم تقدم بعد ميزات رئيسية تتعلق بالأصول الافتراضية، مما يترك مستخدميها معرضين للمخاطر المالية لتقلبات Web3.

ويعتبر الـ NFTs أو الرموز غير القابلة للاستبدال، هي مقتنيات رقمية تم إنشاؤها على شبكات blockchain، حيث يمكن أن تستند هذه الرموز إلى مجموعة واسعة من الإلهامات، بما في ذلك شخصيات الرسوم المتحركة والموسيقى والفن والحيوانات والألعاب،و غالبًا ما تأتي NFTs بقيمة نقدية أساسية ومكافآت وامتيازات حصرية لحامليها.