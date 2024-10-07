شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مهمة يوروبا كليبر إلى قمر المشترى والان مع تفاصيل الخبر

ألغت شركة سبيس إكس ووكالة ناسا إطلاق مهمة يوروبا كليبر التي كانت مقررة الخميس الماضى بسبب إعصار ميلتون الذي يتجه شرقًا نحو فلوريدا، موطن مركز كينيدي الفضائي.

وقالت ناسا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بمجرد مرور العاصفة، ستقيم فرق الإنقاذ سلامة الميناء الفضائي ومرافق معالجة الإطلاق بحثًا عن الأضرار قبل عودة الأفراد إلى العمل"، مضيفة في رسالة أخرى: "قامت الفرق بتأمين المركبة الفضائية في حظيرة سبيس إكس في وكالة ناسا كينيدي".

ولدى شركة رحلات الفضاء نافذة إطلاق بفرص يومية حتى 30 أكتوبر، على الرغم من أن من المؤمل أن يتمكن الصاروخ من المغادرة في نهاية الأسبوع المقبل أو في أوائل الأسبوع المقبل بدلاً من نحو نهاية الشهر.

وستتجه مهمة يوروبا كليبر نحو كوكب المشتري لدراسة العالم الجليدي لقمر يوروبا بعد وصولها إلى هناك في عام 2030 ، ويأمل العلماء أن تساعد البيانات التي يتم جمعها خلال المهمة في تحديد ما إذا كان المحيط تحت سطحه يمكن أن يدعم شكلاً من أشكال الحياة.

وسينطلق صاروخ فالكون هيفي المزود بثلاث محركات معززة، في رحلته الحادية عشرة فقط، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وستوفر الكاميرات المتعددة على الأرض وعلى الصاروخ نفسه مشاهد درامية لصعود فالكون هيفي.

ويستخدم فالكون هيفي ثلاثة صواريخ فالكون 9 التي تولد محركاتها الـ27 من طراز ميرلين أكثر من 5 ملايين رطل من الدفع عند الإقلاع، أي ما يعادل حوالي ثماني عشرة طائرة 747، ويعد فالكون هيفي أحد أقوى الصواريخ التشغيلية في العالم ويمكنه رفع ما يقرب من 64 طنًا متريًا (141000 رطل) إلى المدار.

كما تعمل سبيس إكس على تطوير صاروخ أقوى، وهو صاروخ ستارشيب، القادر على توليد قوة دفع هائلة تبلغ 17 مليون رطل عند الإطلاق، وتنتظر سبيس إكس حاليًا الحصول على إذن من إدارة الطيران الفيدرالية لإجراء الرحلة التجريبية الخامسة للصاروخ، ويبدو أن أواخر نوفمبر هو الموعد المحتمل لإطلاقه.