شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل شبكة 5G على موبايل الأندرويد والأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات "&e"، اليوم الإثنين، عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، وبذلك تصبح كل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي.

وإذا كنت تبحث عن كيفية تشغيل شبكات الـ 5G على هاتفك، فنعرض فيما يلى خطوات القيام بذلك كما يلى:

على هواتف أندرويد

قد تختلف الإعدادات من هاتف إلى أخر حسب الشركة المصنعة للهاتف، لكنها تتشابه إلى حد كبير في النهاية، لذلك لتشغيل شبكة الـ 5G على موبايلك الأندرويد، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من البرنامج. وبمجرد تحديث البرنامج، قم بتشغيل 5G كما يلى:

1. انتقل إلى "الإعدادات"

2. حدد "بطاقة SIM وبيانات الجوال"

3. حدد "SIM 1" أو "SIM 2"

4. انقر فوق "نوع الشبكة المفضل" وحدد "5G/4G/3G/2G(تلقائي)"

على أيفون

تدعم طرازات iPhone 12 أو الأحدث شبكات 5G خلوية من شركات اتصالات محددة

أيقونة 5G في الإشعارات

عندما تكون في منطقة تتمتع بتغطية 5G من شركة الاتصالات وكانت باقة 5G الخلوية لديك نشطة، فستظهر أيقونة 5G في شريط الحالة على iPhone:

- ظهور 5G:

شبكة ‎5G متوفرة لدى شركة الاتصالات، ويستطيع iPhone الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة.

- ظهور 5G+/ 5G (u/w) / 5G(u/c)

شبكة 5G+‎ أو 5G UW أو 5G UC متوفرة لدى شركة الاتصالات، وقد يتضمن ذلك الترددات العالية لشبكة 5G لدى شركة الاتصالات، ويستطيع iPhone الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة.

الوصول إلى خيار 5G

ابحث عن هذه الخيارات من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" > "خلوي" > "خيارات البيانات الخلوية" أو "الإعدادات" > "بيانات الجوال" > "خيارات بيانات الموبايل".

الصوت والبيانات

اختر كيفية استخدام iPhone لشبكة 5G، مع العلم أن هذا يمكنه أن يؤثر على مدة شحن البطارية.

"5G تلقائي": يؤدي إلى تمكين نمط "البيانات الذكية"، عندما لا توفر سرعات 5G تجربة أفضل بشكلٍ ملحوظ، يتم تبديل iPhone تلقائيًا إلى LTE حفاظًا على مدة شحن البطارية، تظهر أيقونة 5G بناء على تكوين شبكة شركة الاتصالات، وفي حالات نادرة، قد تظهر حتى عندما لا تكون تغطية 5G متاحة.

"تشغيل 5G": يؤدي إلى استخدام شبكة 5G دائمًا عند توفرها. وهذا قد يقلل من مدة شحن البطارية.

LTE: يؤدي إلى استخدام شبكة LTE فقط، حتى عند توفر 5G.

"نمط البيانات"

"السماح بمزيد من البيانات على 5G": يؤدي إلى تمكين مزايا الاستخدام الأعلى للبيانات للتطبيقات ومهام النظام، ويشمل ذلك فيس تايم بجودة أعلى ومحتوى بدقة عالية على Apple TV ومقاطع فيديو وموسيقى على Apple Music وتحديثات iOS عبر الاتصال الخلوي والنسخ الاحتياطي على iCloud تلقائيًا.

مع هذا الإعداد، يستطيع iPhone استخدام 5G بدلاً من Wi-Fi تلقائيًا عندما يكون اتصال Wi-Fi بطيئًا أو غير آمن على شبكة تستخدمها من وقت لآخر، لإيقاف هذه الميزة وتشغيلها لشبكة معينة، انتقل إلى "الإعدادات" ‏> Wi-Fi، اضغط على زر المعلومات بجوار شبكة Wi-Fi واضغط على "استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت".

كما يسمح هذا الإعداد بتطبيقات الجهات الخارجية واستخدام المزيد من البيانات الخلوية للاستمتاع بتجارب محسنة.

وهذا هو الإعداد الافتراضي مع بعض باقات البيانات غير المحدودة، حسب شركة الاتصالات.

يستهلك هذا الإعداد قدرًا أكبر من البيانات الخلوية.

"قياسي": يسمح بالتحديثات التلقائية والمهام في الخلفية على الشبكة الخلوية ويستخدم إعدادات ذات جودة قياسية للفيديو وفيس تايم. وهذا هو النمط الافتراضي بشكلٍ عام.

"نمط البيانات المنخفضة": يساعد على خفض استخدام البيانات الخلوية وعبر Wi-Fi عن طريق الإيقاف المؤقت للتحديثات التلقائية والمهام في الخلفية.