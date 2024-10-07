شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء في جامعة سانت بطرسبورج الحكومية الروسية الكهروتقنية، عن روبوت قادر على الرسم بفرشاة على القماش، مكررا أساليب يمارسها مختلف الفنانين باستخدام عدة تقنيات.

وأكد كبير الباحثين في الجامعة أرتور كريموف- حسبما ذكر موقع (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين- أنه يمكن للفنان الآلي أن يرسم بأطوال وعروض ومنحنيات مختلفة على القماش، الأمر الذي يوسّع وظائفه إلى حد بعيد، فهو قادر على رسم اللوحات بخطوط مختلفة السماكة والأشكال وتكرار أسلوب الفنان، بالإضافة إلى أنه قادر على استخدام فن الخط اليدوي.

وأوضحت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذا المشروع يعد تطويرا روسيا فريدا من نوعه من شأنه أن يساعد بمرور الوقت الفنانين في ترميم التحف الفنية.

وعلى عكس نظيراته التي تقوم على مبدأ الآلة فإن الروبوت الذي اخترعته الجامعة عبارة عن ذراع آلية تتحرك في فضاء ثلاثي الأبعاد، ويمكنه إمساك فرشاة مستديرة عادية للرسم، ويتم ربط الذراع الآلية بالطاولة التي توجد عليها اللوحة القماشية.