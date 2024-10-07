شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الـ 5G لـ 2G .. تعرف على الفرق بين سرعات شبكات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت روان البرنشاوىالإثنين، 07 أكتوبر 2024 03:49 م
تُعتبر تقنيات الاتصالات من أبرز الابتكارات التكنولوجية التي غيرت كيفية تواصلنا وتفاعلنا مع العالم، بدءًا من شبكة 2G التي ساهمت في تحويل المكالمات الصوتية إلى تجربة رقمية، وصولًا إلى شبكة 5G التي تُعد قفزة نوعية في سرعة الاتصال وموثوقيته، فشهدت هذه التقنيات تطورًا هائلًا خلال العقود الماضية، إليك سرعات كل من الشبكات المختلفة بدءًا من 2G وحتى 5G:سرعات الشبكات المختلفة
- الجيل الثاني 2G
أقصى سرعة للتنزيل في الجيل الثاني: 50 كيلوبت في الثانية (كيلوبت في الثانية).
أقصى سرعة للتحميل: 20 كيلوبت في الثانية.
أقصى سرعة للتنزيل في الجيل الثالث: حتى 1 ميجابت في الثانية (ميجابت في الثانية).
أقصى سرعة للتحميل: حتى 380 كيلوبت في الثانية.
أقصى سرعة للتنزيل 4G LTE: حتى 100 ميجابت في الثانية.
أقصى سرعة لرفع الإنترنت 4G: حتى 86 ميجابت في الثانية.
أقصى سرعة للتنزيل 4G LTE: من 5 ميجابت في الثانية إلى 100 ميجابت في الثانية (مع إمكانية الوصول إلى ذروات تصل إلى 300 ميجابت في الثانية في الظروف المثالية).
أقصى سرعة للتحميل 4G LTE: من 2 ميجابت في الثانية إلى 10 ميجابت في الثانية (قد تصل إلى 50 ميجابت في الثانية مع LTE-Advanced)الجيل الخامس 5G
أقصى سرعة تنزيل 5G: تصل إلى 20 جيجابت في الثانية (Gbps)
أقصى سرعة تحميل 5G: تختلف حسب المزود
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