شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزات Apple Intelligence فى 28 أكتوبر.. إليك مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يبدأ طرح Apple Intelligence في 28 أكتوبر، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، وقالت شركة Apple الشهر الماضي إنها تستهدف شهر أكتوبر لإصدار iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 والتي ستجلب بعضًا من ميزات Apple Intelligence الأولى إلى iPhone 16 وأجهزة Apple الأخرى، لكنها لم تحدد موعدًا ثابتًا لتاريخ الإصدار في ذلك الوقت.

وستتضمن الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence محرر النصوص وأداة التلخيص وأدوات الكتابة، إلى جانب التسجيل الصوتي الذكي والنسخ للبريد والملاحظات والصفحات والتطبيقات الأخرى.

ومن المحتمل أيضًا أن نرى ميزة Memories الجديدة في الصور، والتي تم تصميمها لتكون محررًا سهل الاستخدام لإنشاء أفلام تحتوي على صور من المعرض، وميزة Clean Up، والتي يمكنها إزالة الكائنات من خلفية الصور.

ومن المتوقع أن تأتي ميزات Apple Intelligence الأخرى، مثل تكامل ChatGPT وGenmoji، مع الإصدارات الأحدث من iOS 18 التي سيتم طرحها في نهاية العام وأوائل عام 2025.



