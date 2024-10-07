شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة جديدة لـ"ناسا" تهدف إلى اكتشاف مناطق مجهولة في الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار وكالة ناسا، على فريق محققين لبدء مهمة فيزياء فلكية، لمواصلة التحقيق في الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء البعيدة، ما يمثل بداية فئة جديدة من مهام الفيزياء الفلكية، والتي تندرج هذه المهام ضمن برنامج المستكشفين التابع لناسا.

ناسا تخصص 5 ملايين دولار لمهمة جديدة لاكتشاف الكون

وقد خصصت وكالة ناسا، قرابة 5 ملايين دولار، لبدء الدراسة التي قد تستغرق 12 شهرًا، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي في عام 2026، مع إطلاق المهمة المختارة في عام 2032.

وتهدف المهمة إلى استكشاف مناطق مجهولة من الكون، وشدد نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في وكالة ناسا، على قدرة هذه المهام على تعزيز أهداف ناسا العلمية، قائلًا إنها ستمكن من اكتشافات رائدة بما يتماشى مع الأولويات العليا التي حددها المسح العقدي.

الاستعانة بالقمر الصناعي المتقدم للتصوير بالأشعة السينية

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قد تم تصميم القمر الصناعي المتقدم للتصوير بالأشعة السينية، بقيادة الباحث الرئيسي كريستوفر رينولدز من جامعة ميريلاند، كوليدج بارك، لاستكشاف الثقوب السوداء الهائلة ودراسة ردود الفعل النجمية، وهي عملية حاسمة لتطور المجرات.

وستعتمد المهمة على مراصد الأشعة السينية السابقة، وستقدم تقنيات تصوير متقدمة مع مجال رؤية أوسع.

مهمة استكشاف الأشعة تحت الحمراء البعيدة للفيزياء الفلكية

وتتمثل المهمة الأخرى وهي مهمة مسبار الأشعة تحت الحمراء البعيدة، بقيادة جيسون جلين من وكالة ناسا جودارد، لسد الفجوة بين مراصد الأشعة تحت الحمراء الحالية والتلسكوبات الراديوية.

وسيقوم التلسكوب الذي يبلغ طوله 1.8 متر بدراسة الأشعة تحت الحمراء البعيدة للإجابة على أسئلة حول تكوين الكواكب، والثقوب السوداء الهائلة، والغبار الكوني.