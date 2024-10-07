شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر أول سفينة تعمل بالهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ روسيا خلال شهر أكتوبرالجاري، في إجراء تجارب بحرية على أول سفينة لها تعمل بالهيدروجين، وقال المدير العام لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث "أوليغ سافتشينكو" - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن السفينة التي تحمل اسم "إيكوبالت"، مصممة كقارب ترفيهي يتسع لـ12 راكبا، ومجهزة بمولد كهروكيميائي يعمل بوقود الهيدروجين.

وأضاف سافتشينكو: "ستكون هذه أول سفينة روسية مزودة بمولد هيدروجين كهروكيميائي محلي الصنع، يمثل تقنية مستوردة بالكامل".

ويقود المشروع مركز كريلوف الحكومي للأبحاث، وهو مطور رائد لتصميمات السفن والمواد والتقنيات للبحرية الروسية.

وتم بناء السفينة في حوض بناء السفن غوركي زيلينودولسك، بواسطة شركة "أك بارز"، بناءً على تصميم مكتب التصميم المركزي "Baltsudoproekt"، التابع لمركز كريلوف الحكومي للأبحاث.

من جانبه، قال المدير العام لشركة "أك بارز"،رينات ميستاخوف، إن سفينة "إيكوبالت" هي نموذج أولي لتطوير تكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين، وتطوير وحدة طاقة عالمية باستخدام خلايا الوقود.

وأكد ميستاخوف أن إحدى المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة التي تعمل بخلايا الوقود، مقارنة بمحركات الديزل التقليدية، تتمثل في انخفاض مستويات الضوضاء والاهتزاز بشكل كبير، والاستخدام الفعال للوقود والكفاءة العالية، ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إجراء الاختبارات والتشغيل اللاحق للسفينة.