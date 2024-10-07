شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أندرويد 16.. أبرز المميزات والتحديثات والان مع تفاصيل الخبر

أحدثت جوجل تحولًا كبيرًا مع Android 15 من خلال فصل تحديث النظام الأساسي عن سلسلة Pixel 9، ما يسمح للبرامج والأجهزة بالتطور وفقًا لجداول زمنية مستقلة خاصة بهما.

وأعطى هذا القرار جوجل المرونة لتحسين كلh الجانبين دون أن يؤثر أحدهما على الآخر، وبينما يقترب إصدار Android 15 المستقر الرسمي، سيكون مالكو iQOO 12 أول من يختبر Android 15 حتى قبل أن يتمكن Android 15 من الدخول الكامل، يتحول الاهتمام نحو المستقبل مع Android 16.

ومن المتوقع إطلاق Android 16 في عام 2025، ومن المرجح أن يقدم ميزات جديدة وتحسينات في الأداء وتعزيزات لواجهة المستخدم، إليك لمحة عما نعرفه وما قد تعمل عليه جوجل لهذا التحديث التالي:

الميزات المسربة لنظام Android 16

1- نوافذ سطح المكتب

ظهرت هذه الميزة لأول مرة مع Android 15، ومن المتوقع أيضًا رؤيتها في Android 16، وتتيح نوافذ سطح المكتب للمستخدمين تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد وتغيير حجم نوافذ التطبيق، على غرار كيفية عملها على أجهزة سطح المكتب التقليدية.

وقامت جوجل بإصلاح شريط المهام في أسفل الشاشة، حيث يعرض الآن كلًا من التطبيقات قيد التشغيل والتطبيقات المثبتة من قبل المستخدم، كما تم تقديم شريط رأس جديد يحتوي على عناصر تحكم في النافذة، بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال خيار "فرض وضع سطح المكتب" الأقدم بتبديل مخفي يسمى "تمكين وضع سطح المكتب على الشاشة الثانوية"، مما أدى إلى توسيع مجموعة الميزات إلى ما هو أبعد من الإعلانات الرسمية.

2- إعدادات محدثة

تضمنت Android 15 Beta 3 أدلة لصفحة رئيسية للإعدادات مُعاد تصميمها، لكن التغييرات لم يتم نشرها في الإصدارات التجريبية اللاحقة، وتم نشر تخطيط الإعدادات الجديد في Android 15 QPR 1 Beta 2، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتم إصداره في Android 16، وفقًا لتقرير Android Authority.

3- أدوات تسجيل الشاشة الجديدة

قد يجلب Android 16 تحسينات لادوات تسجيلل الشاشة ومؤشر تسجيل الشاشة، وتم ملاحظة هذه التغييرات وتفعيلها لأول مرة في Android 15 Beta 4.2 وأصبحت أكثر سهولة في QPR 1 Beta 2، مما أثار الآمال في تضمينها في Android 16.

ستتميز الرقائق الجديدة لتسجيل الشاشة وتسجيل الشاشة بمؤقت مباشرة في شريط الحالة، كما ستسمح لك بإيقاف جلسة التسجيل أو البث دون سحب شريط الحالة، من خلال النقر على الشريحة، سيظهر مربع حوار يتيح لك إنهاء الجلسة، بالإضافة إلى ذلك، سيظهر رمز جديد عندما يطلب تطبيق تابع لجهة خارجية تسجيل شاشتك أو بثها، ويؤكد مربع الحوار الآن على "مشاركة شاشتك" بدلاً من "بدء التسجيل أو البث" ببساطة.

4- إشعارات مضغوطة

إذا وجدت حجم إشعارات التنبيه مزعجًا أثناء مشاهدة محتوى ملء الشاشة، فإن جوجل تعمل على تطوير إصلاح، وتم رصد تلميحات لإشعارات التنبيه المدمجة لأول مرة في Android 15 Beta 4، وأصبحت الميزة متاحة على نطاق أوسع مع Android 15 QPR 1 Beta 2.

في هذه الإشعارات المدمجة، يتم اختصار معظم النص، ويتم إخفاء أي صور مضمنة افتراضيًا حتى تنقر على سهم القائمة المنسدلة لتوسيعها، ومع ذلك، تظل العناصر الرئيسية مثل أيقونة الإشعار والعنوان وزر الرد مرئية لتطبيقات المراسلة مثل WhatsApp.

تاريخ الإطلاق المتوقع لهاتف Android 16

لم تعلن جوجل رسميًا عن جدول إصدار Android 16 بعد، ومع ذلك، بناءً على أنماط الإصدار السابقة، من المرجح أن يتم إطلاقه لأول مرة في الربع الرابع من عام 2025، ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن Android 16 قد يتم إطلاقه في وقت أقرب.

ويشير كود AOSP إلى أننا قد نشهد إصدارًا مبكرًا في الربع الثاني من عام 2025، ربما في أبريل أو مايو أو يونيو، وبينما قد تكون هذه خطة جوجل، فإن الوقت وحده هو الذي سيؤكد ما إذا كانت قادرة على تلبية هذا الجدول الزمني المتسارع.