شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معركة العبور .. كيف ساعدت التكنولوجيا الهندسية في تدمير خط بارليف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لعبت التكنولوجيا الهندسية دورًا محوريًا في تحقيق النصر العسكري للقوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، خصوصًا في عملية عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، الذي كان يُعتبر آنذاك أحد أقوى الخطوط الدفاعية في العالم، حيث تميز هذا الإنجاز باستخدام تقنيات هندسية مبتكرة، من بينها مضخات المياه والجسور العائمة، التي مكنت الجيش المصري من التغلب على العقبات الطبيعية والصناعية التي حالت دون تحرير سيناء.

1. تحدي عبور قناة السويس

كانت قناة السويس أول وأكبر عائق أمام القوات المصرية في بداية الحرب، فهي ليست مجرد مانع مائي طبيعي، بل تمتد على مسافة 160 كيلومترًا تقريبًا بعرض يتراوح بين 180 و200 متر وعمق يصل إلى حوالي 24 مترًا، وبالإضافة إلى ذلك، كان الجيش الإسرائيلي قد أنشأ تحصينات على طول الضفة الشرقية للقناة في شبه جزيرة سيناء، منها خط بارليف، الذي اعتبره الإسرائيليون حاجزًا لا يُخترق.

2. خط بارليف: العقبة الصناعية

خط بارليف كان سلسلة من التحصينات الدفاعية المكونة من نقاط حصينة على طول الجبهة الشرقية لقناة السويس، تم بناء الخط فوق كثبان رملية يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا، ما شكل حاجزًا رمليًا ضخمًا يعيق أي محاولة لاجتياح سيناء، إضافة إلى ذلك، تم وضع خطوط أنابيب لنقل المواد الحارقة (النفط أو النابالم) داخل القناة بهدف إشعال النار في المياه، ما يزيد من صعوبة العبور.

3. التكنولوجيا الهندسية: مضخات المياه

كان الحل العبقري لتجاوز الساتر الترابي هو استخدام مضخات المياه، كانت الفكرة مستوحاة من تجارب مصرية سابقة في بناء مشاريع الري، حيث استخدم الجيش المصري مضخات مياه عالية القدرة لتفتيت الساتر الترابي لخط بارليف، وتوجيه المياه بقوة نحو الجدران الرملية الضخمة، ما أدى إلى تآكلها تدريجيًا وسريعًا، وقد تم حفر أكثر من 80 ممرًا على امتداد الجبهة في وقت قياسي، مما سمح للقوات والدبابات بالمرور.

تم استخدام مضخات مياه ذات ضغط عال، قامت بشرائها وزارة الزراعة للتمويه السياسي ومن ثم تم الاستيلاء على أغلب نقاطه الحصينة بخسائر محدودة في غضون ساعات قليلة، هذه المضخات كانت قادرة على ضخ كميات هائلة من المياه من القناة بسرعة كبيرة، مما حول الرمال إلى طين سهل الإزالة.

4. الجسور العائمة: تكنولوجيا أخرى للتفوق العسكري

بعد تفتيت الساتر الترابي، كان على الجيش المصري تجاوز القناة بسرعة، وهنا برزت أهمية الجسور العائمة، صممت القوات الهندسية المصرية جسورًا عائمة يمكن تجميعها ونصبها بسرعة لعبور الدبابات والمعدات الثقيلة إلى الضفة الشرقية، هذه الجسور مكنت الدبابات والمركبات المدرعة من العبور السريع إلى سيناء لدعم القوات البرية في توسيع الرقعة التي تم استعادتها من الاحتلال الإسرائيلي.

الجسور العائمة كانت مصممة بطريقة تمكنها من تحمل الأحمال الثقيلة، كما تم استخدامها في مواقع مختلفة على طول القناة لتحقيق الانتشار السريع للقوات، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام قوارب هجومية صغيرة لنقل الجنود عبر القناة في المراحل الأولى من العبور.

5. تفوق الهندسة العسكرية المصرية

ما ميز عمليات عبور قناة السويس هو القدرة على توظيف التكنولوجيا الهندسية البسيطة بذكاء وفعالية، فبدلاً من استخدام وسائل تقليدية مكلفة أو تكنولوجيات معقدة، اعتمد المصريون على الحلول الإبداعية والبسيطة مثل مضخات المياه، والجسور العائمة التي مكنت القوات من التحرك بسرعة وفعالية عبر القناة.

توقيت هذه العملية كان أيضًا عنصرًا حاسمًا، حيث تزامن العبور مع هجمات جوية مكثفة على التحصينات الإسرائيلية، مما أدى إلى تشتيت دفاعاتهم وإضعاف قدرتهم على الرد الفوري.

6. تدمير خط بارليف

بعد عبور القناة، كان تدمير خط بارليف هو الهدف التالي، بمجرد إزالة الساتر الترابي بفضل مضخات المياه، تمكّن المهندسون المصريون من فتح ممرات للدبابات والمركبات المدرعة لعبور الجسور العائمة والوصول إلى المواقع الإسرائيلية، ولم يكن تحطيم التحصينات الإسرائيلية سهلاً، ولكن تم التفوق باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات والهجمات الجوية المنسقة التي دمرت مواقع خط بارليف واحدًا تلو الآخر.

7. التأثير الاستراتيجي للتكنولوجيا الهندسية

التكنولوجيا الهندسية التي استخدمها الجيش المصري في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف لم تكن مجرد أدوات، بل كانت مفتاحًا استراتيجيًا مكن الجيش من التغلب على واحدة من أصعب العقبات العسكرية، الفكرة العبقرية باستخدام المياه لتفتيت الساتر الرملي كانت غير متوقعة بالنسبة للإسرائيليين، وهذا منح المصريين ميزة نفسية واستراتيجية هائلة في الأيام الأولى للحرب.

وتظهر هذه التجربة كيف يمكن للتكنولوجيا الهندسية البسيطة والمتقدمة أن تلعب دورًا حاسمًا في تغيير مجرى الحروب، النجاح في استخدام مضخات المياه والجسور العائمة أكد على أهمية التفكير الابتكاري في مواجهة العقبات العسكرية الكبرى، كما أن هذه العمليات أصبحت مرجعًا في التخطيط العسكري الحديث حول كيفية تجاوز العقبات الطبيعية والصناعية في الحروب.