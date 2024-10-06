شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية فتح روبوت الدردشة Copilot فى Windows 11 واستخداماته والان مع تفاصيل الخبر

يتميز روبوت الدردشة Copilot من مايكروسوفت لنظام Windows، أنه ليس مجرد أداة ذكاء اصطناعى شبيهة لغيرها من روبوتات الدردشة، بل أنه يتكامل مع Windows، وهذا يعنى أنك يمكن أن تصدر أوامر من خلاله لجهازك المحلى مباشرة مثل "افتح المفكرة"، وهنا نقدم لك كيفية التعامل مع الروبوت الخاص بمايكروسوفت على Windows 11.

كيفية فتح Copilot في Windows 11

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 11، فإن الوصول إلى Copilot سهل من خلال الضغط على مفتاح Windows مع حرف Cفى نفس الوقت، وذلك لإظهار تطبيق سطح المكتب.

استخدامات Copilot

- تشغيل الوضع الداكن"

- "تشغيل البلوتوث".

- "تغيير الخلفية".

- "محاذاة النوافذ جنبًا إلى جنب".

- "كتم الصوت."

- "افتح الإعدادات حتى أتمكن من الاتصال بشبكة متاحة."

- "قم بتشغيل Microsoft Teams."

- "افتح مربع حوار الطابعة حتى أتمكن من الاتصال بطابعة."

- "التقط لقطة شاشة."