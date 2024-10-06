شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لنظام iOS يعمل على إصلاح مشاكل الميكروفون وكلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

يتوفر إصلاح جديد لبعض أجهزة iPhone وiPad والذي يعالج مشكلات التسجيل وأمان كلمة المرور، و أصدرت Apple تصحيحين جديدين بما في ذلك iOS 18.0.1 لأجهزة iPhone وiPadOS 18.0.1، وفقًا لموقع الدعم يسمح التحديث أيضًا أخيرًا للمستخدمين الذين لديهم جهاز iPad يعمل بنظام M4 بالترقية إلى iOS 18، بعد أن تم سحب الإصدار الأولي لحظر أجهزة المستخدمين.

ويعمل التصحيح على إصلاح مشكلات التسجيل مع جميع طرز iPhone 16 في تطبيق الرسائل ، وسيبدأ ميكروفون iPhone بالتسجيل عن طريق الخطأ لبضع ثوانٍ قبل أن يتم تنشيطه باستخدام رمز الميكروفون البرتقالي.

كما يعمل تصحيح كلمة المرور على إصلاح مشكلة قد تؤدي فيها وظيفة VoiceOver إلى قراءة كلمة المرور المحفوظة بصوت عالٍ.

ويعمل التصحيح مع iPhone XS والإصدارات الأحدث بالإضافة إلى iPad Pro مقاس 13 بوصة، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول والإصدارات الأحدث)، وiPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)، وiPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)، iPad (الجيل السابع والإصدارات الأحدث) وiPad mini (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث).

إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، فيمكنك تنزيل التصحيحات الجديدة من خلال الانتقال إلى علامة تبويب تحديثات البرامج في القسم العام في تطبيق الإعدادات لديك.



