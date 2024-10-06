شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تكلفة تصنيع iPhone 16 Pro Max أعلى بنسبة 7% من iPhone 15 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 16 الشهر الماضي، وتنتشر حاليًا مقاطع فيديو لتفكيك واختبارات متانة iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على شبكة الإنترنت، ومؤخرًا، ظهرت تفاصيل فاتورة المواد الخاصة بـ iPhone 16 Pro Max على الإنترنت، لتكشف عن التكلفة الإجمالية لتصنيع الجهاز.

وتبلغ تكلفة فاتورة المواد الخاصة بأحدث جهاز رائد 32 دولارًا أعلى من تكلفة سابقه، وفي هذا العام، قامت شركة ابل بتحديث الكاميرا والشاشة وشريحة المعالج لجهاز iPhone 16 Pro Max الجديد، مما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الهاتف.

بلغت تكلفة مكونات iPhone 16 Pro Maxحوالي 485 دولارًا وفقًا لتفاصيل التكلفة من TD Cowen التي اطلع عليها ابلInsider، فإن التكلفة الإجمالية لتصنيع إصدار 256 جيجابايت من iPhone 16 Pro Max هي 485 دولارًا، وهذا أعلى بمقدار 32 دولارًا من تكلفة قائمة المواد الخاصة بـ iPhone 15 Pro Max والتي تبلغ 453 دولارًا.

تعد وحدة نظام الشاشة والكاميرا الخلفية أغلى أجزاء iPhone 16 Pro Max بسعر 80 دولارًا، حيث تمثل كل منها حوالي 16 بالمائة من قائمة المواد. تبلغ تكلفة نفس مكونات الشاشة والكاميرا الخلفية لجهاز iPhone 15 Pro Maxحوالى 75 دولارًا و70 دولارًا على التوالي.

ويبلغ سعر زر التحكم في الكاميرا الجديد في iPhone 16 Pro Max 19 دولارًا، أي أكثر بثلاثة دولارات فقط من زر الحركة في iPhone 15 Pro Max وفقًا لتقرير TD Cowen، وتبلغ تكلفة تقنية RAM الجديدة 17 دولارًا ، بدلاً من 12 دولارًا في iPhone 15 Pro Max.

تبلغ تكلفة الشريحة Bionic الجديدة 45 دولارًا بينما تبلغ تكلفة التخزين الداخلي 25 دولارًا.

ويبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 1199 دولارًا للطراز الأساسي ويبدو أن تكلفة BOM البالغة 485 دولارًا تعادل ثلث سعره تقريبًا. يشير هذا إلى أن ابل لديها هامش ربح إجمالي بنسبة 59.6 بالمائة لكل وحدة مباعة.



