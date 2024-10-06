شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسجل براءة اختراع للهواتف القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت مايكروسوفت بطلب للحصول على براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في فبراير 2021، وحصلت على المستند في الأول من أكتوبر من هذا العام، حيث تتضمن براءة الاختراع الأمريكية، بعنوان "جهاز عرض قابل للطي مع فتحات لوحة خلفية"، رسومًا توضيحية لهاتف قابل للطي على شكل كتاب.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن ما يجعل هذا الجهاز القابل للطي مختلفًا ع هو أن الهاتف يمكن أن يطوى في أي اتجاه (للداخل والخارج)، ويتحول إلى جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول بلوحة مفاتيح QWERTY افتراضية أو أشكال أخرى.



وتتميز الشاشة بطبقة تصدر ضوءًا بين طبقة زجاجية والغطاء الخلفي، وتساعد الفتحات الموجودة في طبقة الزجاج الواقي واللوحة الخلفية الشاشة على الانحناء والطي بسهولة دون تجاعيد بغض النظر عما إذا كانت الشاشة مفتوحة بالكامل ومستقيمة أو مطوية.



وفقًا لبراءة الاختراع، تدعي مايكروسوفت، أنها توصلت أخيرًا إلى طريقة لإنهاء تجعد الشاشة من إفساد تجربة استخدام هاتف قابل للطي.



كما ستساعد مايكروسوفت في التخلص من تجعد الشاشة المزعج استخدام تقنيات التصنيع مثل الحفر الرطب والقطع بالليزر.



تحدث Microsoft ضجة كبيرة في الأجهزة القابلة للطي، فإن التخلص من التجعد سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وكذلك القدرة على طي الشاشة 360 درجة.