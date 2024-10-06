شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اطلب من الذكاء الاصطناعى.. كيفية استخدام Copilot عبر محرك بحث Bing والان مع تفاصيل الخبر

يوفر Copilot إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي القوي الذي تم بناؤه على نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط ونماذج النص إلى الصورة بما في ذلك GPT-4o، القائم على خدمة بحث Bing لتوفير ردود بأحدث المعلومات من الويب، مع الاستشهادات القابلة للتحقق من أجل الشفافية، وفقا للموقع الرسمي لمايكروسوفت.

كيفية فتح Copilot عبر محرك بحث Bing

1. انتقل إلى محرك بحث bing.

2. اضغط فوق علامة التبويب Copilot.

3. سيؤدي هذا إلى إظهار وظيفة chatbot على موقع Bing.

استخدامات Copilot عبر محرك بحث Bing

يمكنك القيام بكل الأشياء المعتادة التي تتوقعها من أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل:

- طرح الأسئلة.

- إجراء محادثة.

- إنشاء نص.

- إنشاء صور.

- إجراء عمليات بحث على الإنترنت في الوقت الفعلي.

- ضبط أسلوب المحادثة، مما يزيد أو يقلل من مقدار الإبداع الذي تحصل عليه في إجاباتك.

اليك تجربته كتابة قصة قصيرة عن مهندس برمجيات يعمل عن بُعد أثناء السفر حول العالم.

كما يمكنك طلب صورة، حيث سيولد Copilot أربعة خيارات لك، باستخدام تقنية DALL-E من OpenAI، ثم عند تحديد الصورة التي تعجبك، تحصل على إمكانيات تصميم إضافية لتغيير الأسلوب إلى أشياء مثل فن البكسل والألوان المائية، أو نسخ الصورة أو مشاركتها.



