شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكساس ترفع دعوى قضائية ضد TikTok بسبب سوء التعامل مع بيانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد TikTok، زاعمًا أن الشركة شاركت وباعت بشكل غير قانوني البيانات الشخصية للقاصرين، وإن هذا ينتهك قانونًا جديدًا للولاية يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يقيد القانون، المعروف باسم قانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين، منصات التواصل الاجتماعي من توزيع أو بيع المعلومات الشخصية للقاصرين دون موافقة الوالدين أو الوصي.

وأقر المجلس التشريعي العام الماضي أجزاء من القانون، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، كما يفرض على المنصات تقديم أدوات للآباء المعتمدين لمراقبة حسابات أطفالهم.

يقول باكستون، إن TikTok فشلت في الامتثال لهذه المتطلبات، وفقًا لتقارير تكساس تريبيون، وتقدم منصة تيك توك ميزة "الاقتران العائلي" التي تمكن الآباء من ربط حساباتهم بحسابات أطفالهم المراهقين وإدارة إعدادات معينة.

ومع ذلك، يتطلب قانون تكساس من الوالدين التحقق من هويتهم من خلال "طريقة معقولة تجاريًا"، والتي لا ينفذها نظام TikTok حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الميزة موافقة القاصر على إجراء الاقتران.

يزعم باكستون أيضًا أن TikTok تشارك وتبيع بشكل غير قانوني معلومات التعريف الشخصية للقاصرين مع أطراف ثالثة، مثل المعلنين ومحركات البحث.

كما يؤكد أن المنصة تقدم بشكل غير قانوني إعلانات مستهدفة للمستخدمين المعروفين بأنهم قاصرون.

ورفض متحدث باسم TikTok ادعاءات باكستون، مسلطًا الضوء على الموارد المتاحة عبر الإنترنت التي تسمح للآباء في ولايات مثل تكساس بطلب حذف حساب مراهقهم.

وأكد المتحدث أيضًا أنه وفقًا لسياسات الخصوصية الخاصة بـ TikTok، لا تبيع الشركة معلومات شخصية ولا تشارك البيانات الشخصية في المناطق التي يقيدها القانون.

