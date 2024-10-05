شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات ميتا الجديدة.. بنظرة عين هتعرف اسم ورقم تليفون أي شخص يمر بجوارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن تعديلات مذهلة تجريها Meta، لنظارات Meta AI المعدلة، والتي تتيح لك الكشف عن معلومات شخصية لأي شخص في ثوانٍ، وتعد نظارات أوريون نظارات الواقع المعزز، والتي تمكنك من رؤية العالم الحقيقي بشكل طبيعي ،لكنه مغطى بصور تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

مزايا في نظارات أوريون الجديدة

وأوضح مارك زوكربيرج، أن نظارات أوريون ثلاثية الأبعاد، يتم التحكم فيها بواسطة الدماغ، فلم تكن مضطرًا إلى لمس أي شيء فعليًا، حيث يتم التحكم في كل شيء عن طريق تتبع اليد والعين، بالإضافة إلى "واجهة عصبية" تعمل بالطاقة الدماغية.

وتعد نظارات ميتا الجديدة، انعكاس للذكاء الاصطناعي الذى بات يرى المستقبل بدون هواتف، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الدماغ، واستغرقت نظارات أوريون الذكية، 10 سنوات من العمل، منذ بدء المشروع رسميًا.

أوريون نظارات ستحل محل الهواتف الذكية

ويتوقع التقرير، أن تحل هذه النظارات محل الهواتف الذكية، التي ستتراجع قيمتها مع الوقت، حيث تشير التوقعات أن هذه النظارة ستعد أول جهاز نستخدمه على الإطلاق يمكنك تخيله ليحل محل الهاتف ويسمح لك بأن تكون أكثر اتصالاً بالعالم من حولك".

وياتي ذلك لأن نظارات ميتا يتحمل مزايا هامة تكون على دراية أيضًا بالعالم من حولك، وذلك بفضل هذه التطورات الهائلة في الذكاء الاصطناعي".