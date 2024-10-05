شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح مشاركة الموقع مباشرة من أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تتيح الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بشكل عام للمستخدمين مشاركة موقعهم المباشر، وهو ما قد يكون مفيدًا للغاية في مواقف معينة، وفي الوقت الحالي، على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فإن أسهل طريقة لمشاركة موقعك المباشر هي من خلال خرائط جوجل، ومع ذلك، يبدو أن جوجل تخطط لتغيير الأمور قليلاً.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تعمل جوجل على ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم المباشر مباشرة من نظام التشغيل أندرويد، دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات مثل خرائط جوجل.

كما أنه مع عناصر تحكم مشاركة الموقع الجديدة المضمنة في خدمات Google Play، ستتمكن من إدارة مشاركة الموقع وإيقاف تشغيلها بسهولة.

ويقدم أحدث تحديث لخدمات Google Play صفحة جديدة في الإعدادات ضمن Google > جميع الخدمات، وهي تحمل اسم مشاركة موقع جوجل وتتضمن تبديلًا بسيطًا يتيح لك تشغيل مشاركة الموقع أو إيقاف تشغيلها بسهولة.

بمجرد تنشيط الميزة، ستحصل على خيار لنسخ رابط لموقعك المباشر، ويمكنك بعد ذلك مشاركة هذا الرابط مع الآخرين، مما يسمح لهم بتتبع مكان وجودك على خرائط جوجل.



كما أنه للحفاظ على معلومات موقعك المباشر آمنة، أضافت جوجل قائمة أسفل إعداد مشاركة الموقع، ويتيح هذا لمستخدمي أندرويد معرفة من لديه حق الوصول إلى موقعهم المشترك، مما يضمن أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمكنهم تعقبهم.



بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى مستخدمو أندرويد الآن إشعارًا يخبرهم بمشاركة موقعهم، حيث يؤدي الضغط فوق التنبيه إلى نقلهم مباشرة إلى صفحة إعدادات الموقع الجديدة، حيث يمكنهم مراجعة أو إزالة من لديه حق الوصول إلى معلومات موقعهم المباشر.