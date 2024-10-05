شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع زيادة مخاطر الهجمات السبيرانية.. كيف تحمي نفسك من السرقة الإلكترونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد مخاطر الهجمات السبيرانية، في ضوء التطور المذهل في استخدامات التكنولوجيا، التي قد تعرضك لجرائم النصب والاحتيال، لذا عليك بالحذر عن التعامل التقني، الذى يمكنك من حماية أموالك التي قد يتم الاستيلاء عليها، من قبل المحتلون عبر الانترنت بمجرد الضغط على رز معين.

وفي ضوء تزايد الجرائم الالكترونية والاحتيال عبر الانترنت، وزيادة قدرات مجرمي الانترنت، فعليك اتباع الإجراءات التالية، لحمايتك من عمليات النصب والسرقة الالكترونية.

1. من الضروري للأفراد ممارسة أقصى درجات الحذر عند التنقل بين الفرص المالية الرقمية.

2. يجب عدم النقر فوق الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تعد بأموال سهلة وتبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

3. قبل التعامل مع فرصة استثمار عبر الإنترنت، تحقق جيدًا من المنصة، لذا ابحث عن الشركة، وتحقق مما إذا كانت مسجلة لدى السلطات التنظيمية .

4.لا تشارك أبدًا معلومات حساسة مثل تفاصيل الحساب المصرفي أو أرقام بطاقات الائتمان أو تفاصيل التعريف الشخصية على مواقع ويب غير مألوفة أو مع أفراد تفاعلت معهم عبر الإنترنت فقط، غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه المعلومات لاستنزاف حساباتك.

5.إذا تلقيت عرض استثمار بشكل غير متوقع، وخاصة عبر الإعلانات عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، فكن حذرًا،لأن غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه الطرق لإجبارك على التصرف بسرعة دون التفكير في العواقب.

6.تذكر أن الوعود بعوائد مرتفعة مع مخاطر قليلة أو معدومة هي علامات كلاسيكية على الاحتيال، حيث تنطوي فرص الاستثمار المشروعة دائمًا على مستوى معين من المخاطر، وإذا بدت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك.