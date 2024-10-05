شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة Google Lens الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

إذا لم تتمكن من التقاط ما تريد البحث عنه من خلال صورة فقط، فسيسمح لك Google Lens الآن بتصوير مقطع فيديو وحتى استخدام صوتك للسؤال عما تراه.

وستعرض الميزة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي ونتائج البحث بناءً على محتويات الفيديو وسؤالك، حيث يتم طرحها في Search Labs على Android وiOS اليوم.

وقامت جوجل بمعاينة استخدام الفيديو للبحث لأول مرة في مؤتمر I/O في مايو على سبيل المثال، تقول جوجل إن الشخص الذي يشعر بالفضول تجاه الأسماك التي يراها في حوض السمك يمكنه رفع هاتفه أمام المعروض، وفتح تطبيق Google Lens، ثم الضغط باستمرار على زر الغالق، بمجرد أن يبدأ Lens في التسجيل، يمكنه طرح سؤاله: "لماذا يسبحون معًا؟" ثم يستخدم Google Lens نموذج Gemini AI لتقديم الإجابة.

عند الحديث عن التقنية وراء هذه الميزة، قال راجان باتيل، نائب رئيس الهندسة في جوجل، لموقع The Verge إن جوجل تلتقط الفيديو "كسلسلة من إطارات الصور ثم تطبق نفس تقنيات الرؤية الحاسوبية" المستخدمة سابقًا في Lens ، لكن جوجل تتخذ خطوة أبعد من ذلك من خلال تمرير المعلومات إلى نموذج Gemini "مخصص" تم تطويره "لفهم إطارات متعددة في تسلسل ثم تقديم إجابة فى الويب".

كما تقوم Google Lens بتحديث ميزة البحث عن الصور الخاصة بها مع إمكانية طرح سؤال باستخدام صوتك ، ولتجربة ذلك، وجه الكاميرا نحو الموضوع، واضغط باستمرار على زر الغالق، ثم اطرح سؤالك. قبل هذا التغيير، كان بإمكانك فقط كتابة سؤالك في Lens بعد التقاط صورة ، ويتم طرح الأسئلة الصوتية عالميًا على Android وiOS، لكنها متاحة باللغة الإنجليزية فقط فى الوقت الحالى.