شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Copilot.. قصة إنشاء روبوت دردشة مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة ميكروسوفت روبوت الدردشة "Copilot" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2023 كبديل أساسي لـ Cortana المتوقفة.

قدمت مايكروسوف روبوت الدردشة في فبراير 2023 تحت اسم "Bing Chat"، كميزة مدمجة لـ Microsoft Bing وMicrosoft Edge، وعلى مدار عام 2023، في مؤتمر Build 2023، أعلنت مايكروسوفت عن خططها لدمج Copilot في Windows 11، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إليه مباشرة من خلال شريط المهام، وفي يناير 2024، تم الإعلان عن مفتاح Copilot مخصص للوحات مفاتيح Windows.

كيف بدأ Microsoft Copilot؟

دخلت مايكروسوفت في عام 2019 في شراكة مع OpenAI وبدأت في استثمار مليارات الدولارات في المنظمة، فعملت أنظمة OpenAI على منصة الحوسبة الفائقة القائمة على Azure من مايكروسوفت، وفي سبتمبر 2020 أعلنت ميكروسوفت أنها رخصت "GPT-3" من OpenAI حصري من النموذج الأساسي.



وفي 23 يناير 2023، أعلنت مايكروسوفت عن استثمار متعدد السنوات بقيمة 10 مليارات دولار في OpenAI، وذلك بعدما أطلقت OpenAI برنامج "ChatGPT" برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على "GPT-3.5" واكتسب اهتمامًا عالميًا بعد إصداره، والذي تتبعت خطاهم جوجل حيث أعلنت في فبراير عن Bard (Gemini حاليا)، وهي خدمة دردشة آلية تشبه ChatGPT و Copilot، خوفًا من أن يهددوا برنامج مكانة Google كمصدر للمعلومات.

نموذج تشغيل Microsoft Copilot

يستخدم Copilot نموذج Microsoft Prometheus، المبني على نموذج اللغة الكبير الأساسي "GPT-4" من OpenAI، والذي تم ضبطه بدوره باستخدام تقنيات التعلم الخاضع للإشراف والتعزيز، ويشبه أسلوب واجهة المحادثة في Copilot أسلوب ChatGPT، ويمكن لروبوت المحادثة من الاستشهاد بالمصادر وإنشاء القصائد وتوليد الأغاني واستخدام العديد من اللغات واللهجات.

كما يعمل Microsoft Copilot على نموذج freemium، والذي يمكن للمستخدمين في نسخته المجانيه الوصول إلى معظم الميزات، بينما يتم توفير الوصول الأولوية إلى الميزات الأحدث، بما في ذلك إنشاء روبوت محادثة مخصص، للمشتركين المدفوعين بموجب خدمة الاشتراك المدفوعة "Microsoft Copilot Pro".

كما يتوفر العديد من روبوتات المحادثة الافتراضية في الإصدار المجاني من Microsoft Copilot، بما في ذلك روبوت المحادثة Copilot القياسي بالإضافة إلى Microsoft Designer، والذي يتجه نحو استخدام Image Creator لإنشاء صور بناءً على مطالبات نصية.