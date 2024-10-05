شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما وحدة المعالجة المركزية وأهميتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تريد دخول عالم أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، فقد تكون المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى أجزاء مختلفة مربكة، وربما تصادف مصطلح "وحدة المعالجة المركزية" وفي التقرير التالي نستعرض كل ما تريد معرفته عنها.

توجد وحدات المعالجة المركزية في جميع الأجهزة التي تمتلكها تقريبًا، سواء كانت ساعة ذكية أو جهاز كمبيوتر أو منظم حرارة، وهي مسئولة عن معالجة التعليمات وتنفيذها وتعمل بمثابة عقل أجهزتك.

وهنا، نشرح كيف تتفاعل وحدات المعالجة المركزية مع الأجزاء الأخرى من أجهزتك وماذا تفعل؟

ما أهمية وحدة المعالجة المركزية؟

وحدة المعالجة المركزية هي المكون الأساسي الذي يحدد جهاز الحوسبة، وعلى الرغم من أهميتها البالغة، إلا أن وحدة المعالجة المركزية لا يمكنها العمل إلا جنبًا إلى جنب مع أجهزة أخرى، و توجد شريحة السيليكون في مقبس خاص يقع على لوحة الدائرة الرئيسية (اللوحة الأم أو اللوحة الرئيسية) داخل الجهاز، وهي منفصلة عن الذاكرة، حيث يتم تخزين المعلومات مؤقتًا. وهي منفصلة أيضًا عن بطاقة الرسومات أو شريحة الرسومات، التي تقوم بعرض الفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد التي يتم عرضها على الشاشة.

ماذا تفعل وحدة المعالجة المركزية في الواقع؟

في الأساس، تتلقى وحدة المعالجة المركزية التعليمات من برنامج أو تطبيق وتنفذ عملية حسابية، تنقسم هذه العملية إلى ثلاث مراحل رئيسية: الاسترجاع وفك التشفير والتنفيذ. تقوم وحدة المعالجة المركزية باسترجاع التعليمات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وفك تشفير التعليمات فعليًا، ثم تنفيذ التعليمات باستخدام الأجزاء ذات الصلة من وحدة المعالجة المركزية.

ويمكن أن تتضمن التعليمات أو العمليات الحسابية التي يتم تنفيذها عمليات حسابية أساسية أو مقارنة أرقام أو تنفيذ وظيفة أو نقل أرقام في الذاكرة، ونظرًا لأن كل شيء في جهاز الحوسبة يتم تمثيله بالأرقام، فيمكنك التفكير في وحدة المعالجة المركزية باعتبارها آلة حاسبة تعمل بسرعة لا تصدق. وقد يؤدي عبء العمل الناتج إلى تشغيل Windows أو عرض مقطع فيديو على YouTube أو حساب الفائدة المركبة في جدول بيانات.