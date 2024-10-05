شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini يحصل على ميزة مشاركة الصور مباشرة داخل التطبيق بأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يبسط روبوت الدردشة Gemini AI من جوجل عملية إضافة الصور إلى المطالبات، حيث إنه في السابق، كان على المستخدمين المرور بعملية متعددة الخطوات لتضمين صورة، والتي تتضمن فتح تطبيق Gemini، وتحديد موقع الصورة من وحدة تخزين أجهزتهم، وإرفاقها، ثم إضافة مطالبة النص، وقد تكون هذه العملية أكثر صعوبة إذا تم تخزين الصورة في Google Photos أو تطبيق آخر، ما يتطلب خطوات إضافية لتنزيل الصورة أو الوصول إليها.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه مع أحدث تحديث للتطبيق، يمكن لمستخدمي أندرويد الآن مشاركة الصور مباشرة من تطبيقات أخرى، مثل Google Photos، إلى تطبيق Gemini، حيث يلغي هذا النهج المبسط الحاجة إلى تحديد الصورة وإرفاقها يدويًا، مما يجعل العملية أكثر كفاءة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تقتصر حاليًا على الصور؛ لا يمكن مشاركة الروابط والنص مع Gemini.

وفي حين يوفر هذا التحديث طريقة أكثر ملاءمة لاستخدام الصور مع Gemini، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.

يتم طرح إمكانية مشاركة الصور الجديدة هذه لمستخدمي Gemini على أندرويد، وهي إضافة مرحب بها تعمل على تحسين تجربة المستخدم من خلال تبسيط عملية مرهقة سابقًا.