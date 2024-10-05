شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات تطبيق Apple Maps الجديدة لنظام التشغيل iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

يُعد نظام التشغيل iOS 18 إصدارًا ضخمًا لمستخدمي iPhone وتطبيقات النظام، وبالإضافة إلى التحديثات الخاصة بالملاحظات والتذكيرات والصور، هناك تطبيق مدمج آخر تم ترقيته مؤخرًا وهو تطبيق Apple Maps، وإليك كل ما هو جديد يجلبه نظام التشغيل iOS 18 إلى تطبيق الخرائط.

ميزة الأماكن المحفوظة

بناءً على ميزة الأدلة الحالية، تتيح لك الخرائط في نظام التشغيل iOS 18 حفظ الأماكن بضغطة سريعة على الزر + في قائمة الخرائط الخاصة بها.

يمكن الوصول إلى الأماكن المحفوظة من قائمة المكتبة الجديدة، حيث ستجد أيضًا الأدلة والمواقع المثبتة والمزيد.

سيتم تلقائيًا إضافة جميع المواقع التي قمت بحفظها مسبقًا بطريقة ما، مثل إضافتها إلى دليل، إلى الأماكن المحفوظة الجديدة.

يمكنك البحث عن جميع الأماكن المحفوظة، بالإضافة إلى فرزها حسب تاريخ الإضافة أو الاسم أو المسافة، وعرضها في قائمة أو شبكة.

يمكنك أيضًا إضافة أماكن محفوظة جديدة مباشرة من المكتبة.

ملاحظات شخصية للأماكن المحفوظة

يعد أحد المكونات الرائعة لحفظ مكان هو أنه يمكنك بعد ذلك إضافة ملاحظات شخصية إليه، وبمجرد إضافة ملاحظة، ستراها في كل مرة تعرض فيها قائمة الخرائط الخاصة بالموقع.

وتعد الملاحظات هي وسيلة رائعة لحفظ معلومات مرجعية رئيسية حول موقع معين.

مسارات المشي المخصصة

في بعض الأحيان، لا تكون توصيات أبل للطرق التي يجب اتباعها هي الطريقة التي تريد اتباعها، والآن، يمكنك إنشاء مساراتك المخصصة على الأقل للمشي.

عند التوجيه إلى موقع عبر اتجاهات المشي، سترى خيارًا جديدًا لإنشاء مسارك المخصص، ومن هنا، ستضغط على الخريطة لبناء المسار الدقيق الذي تريد اتباعه.

يمكن أن يكون هذا لطيفًا لعدة أسباب، مثل اتخاذ مسار أكثر جمالًا عن قصد، أو مسار أطول عمدًا حتى تتمكن من الحصول على المزيد من الخطوات.

يمكن حفظ المسارات المخصصة لإعادة استخدامها لاحقًا، لذلك لن تضطر إلى التخطيط لها في كل مرة.

ميزات المشي لمسافات طويلة

يتمثل التركيز الكبير لتحديث الخرائط في نظام التشغيل iOS 18 في تقديم خدمة أفضل للمتنزهين، إليك ما هو جديد:

• الخرائط الطبوغرافية: تتميز الخرائط الآن بخرائط طبوغرافية لإرشادك بشكل أفضل أثناء التنزه، مع شبكات مسارات مفصلة بما في ذلك معلومات عن جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة.

• الرحلات غير المتصلة بالإنترنت: هناك آلاف الرحلات المضمنة الآن في الخرائط في iOS 18، ويمكنك تنزيل أي منها للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

• إنشاء مسارات التنزه الخاصة بك: على غرار إنشاء مسار المشي، تتيح لك الخرائط أيضًا إنشاء مسارات التنزه المخصصة الخاصة بك، مما يفتح فرصًا لبناء مغامرتك الخاصة.

• حفظ الملاحظات للمسارات: كما يمكنك مع أي أماكن محفوظة في iOS 18، ستتمكن من حفظ ملاحظات شخصية حول أي مسارات قمت بحفظها، مما يساعدك على التنقل فيها بشكل أفضل في رحلات العودة المستقبلية.

