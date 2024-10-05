شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أبل لإنقاذ مستخدميها على الطريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وفرت أبل، ميزة جديدة تساعد مستخدميها لإنقاذهم حال تعطل سياراتهم على الطريق، من خلال السماح لهم بالاتصال عبر الأقمار الصناعية من أجل المساعدة في حالات الطوارئ، حيث يمكنك استخدام هذه الخاصية إذا كنت في امناطق لا تتوفر فيها تغطية خلوية أو تغطية Wi-Fi.

وتتيح لك هذه الميزة المبتكرة طلب المساعدة في المشكلات المتعلقة بالسيارات، مثل القفل أو وجود إطار مثقوب أو نفاد الوقود، كل ذلك من خلال اتصال عبر الأقمار الصناعية، كما إنها إضافة قيمة لمجموعة أدوات الطوارئ من ابل، حيث يمكن أن تكون بمثابة تغيير كبير لأولئك الذين يسافرون في المناطق النائية أو الريفية.

ما خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية؟

تتيح ميزة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية لهاتف iPhone 14 والطرازات الأحدث الاتصال بمزود خدمة على الطريق، عندما تكون عالقًا في مناطق لا يوجد بها تغطية خلوية أو شبكة Wi-Fi ، حيث تم تصميم هذه الميزة خصيصًا لتلك اللحظات التي تتعطل فيها سيارتك، سواء بسبب ثقب الإطار أو قفل السيارة أو نفاد الوقود.

يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية على الطريق للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، مما يضمن عدم تركهم عالقين في مناطق بعيدة عن متناول شبكات الهاتف المحمول التقليدية.

وقد تم توفير هذه الخدمة بصورة مجانية، لمدة أول عامين بعد تنشيط هاتف iPhone 14 أو الطرازات الأحدث، لكن بعد هذه الفترة سيفرض مزودو خدمة على الطريق رسومًا وفقًا لخطط التسعير الخاصة بهم، وسيتم إخطارك بالتكلفة قبل إرسال المساعدة.