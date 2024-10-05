شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء حساب ضيف على جهاز ماك.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

يوفر السماح لمستخدم ضيف بالوصول إلى جهاز ماك طريقة ملائمة للآخرين لاستخدام جهازك دون منحهم إمكانية الوصول إلى إعداداتك الشخصية، يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى مشاركة جهاز كمبيوتر مؤقتًا، حيث يعد إعداد مستخدم ضيف على جهاز ماك عملية مباشرة تعمل على تحسين أمان الجهاز وخصوصيته عندما يستخدمه الآخرون، وإليك كيفية القيام بذلك:

كيفية إنشاء حساب ضيف على جهاز ماك

الخطوة 1: للبدء، افتح "تفضيلات النظام" على جهاز Mac الخاص بك وحدد "المستخدمون والمجموعات".

الخطوة 2: سترى رمز القفل في أسفل اليسار؛ انقر فوقه وأدخل كلمة مرور المسؤول الخاصة بك، هذه الخطوة ضرورية لإجراء تغييرات على حسابات المستخدمين.

الخطوة 3: بعد إلغاء القفل، ابحث عن خيار "المستخدم الضيف" في الشريط الجانبي الأيسر وحدده، إذا لم يكن خيار المستخدم الضيف ممكّنًا بالفعل، فحدد المربع للسماح للضيوف بتسجيل الدخول إلى هذا الكمبيوتر.

الخطوة 4: إحدى المزايا المهمة لتمكين وصول المستخدم الضيف هي أنه ينشئ حسابًا منفصلاً في كل مرة يقوم فيها شخص ما بتسجيل الدخول كضيف، وهذا يعني أن كل جلسة تبدأ من جديد، ويتم حذف جميع البيانات من جلسة الضيف بمجرد تسجيل الخروج.

تضمن هذه الميزة بقاء معلوماتك الشخصية آمنة وعدم تمكن الضيوف من الوصول إلى ملفاتك أو إعداداتك أو تعديلها، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تقييد وصول المستخدم الضيف إلى تطبيقات معينة، مما يوفر المزيد من الحماية والتحكم في أمان جهاز ماك.

لمزيد من الأمان يجب تمكين أدوات الرقابة الأبوية للمستخدم الضيف، من خلال العودة إلى قسم "المستخدمون والمجموعات" في تفضيلات النظام والضغط فوق الزر "فتح أدوات الرقابة الأبوية"،

يمكنك ضبط ما يمكن للمستخدم الضيف فعله وما لا يمكنه فعله، يتضمن ذلك تقييد الوصول إلى الإنترنت، واستخدام تطبيقات محددة، والمزيد، مما يضمن أن الضيوف يمكنهم استخدام جهاز Mac الخاص بك دون المساس بخصوصيتك أو أمانك.

يعد إعداد مستخدم ضيف على جهاز ماك الخاص بك طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على خصوصيتك وأمانك أثناء مشاركة جهازك، باتباع الخطوات الموضحة، يمكنك إنشاء بيئة آمنة وخاضعة للرقابة لأي شخص يستخدم جهاز ماك الخاص بك كضيف، مما يضمن بقاء بياناتك الشخصية محمية في جميع الأوقات.