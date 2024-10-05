شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة تمكنك من إضافة إشارة لأصحابك في "الاستوري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف واتساب عن ميزة جديدة، تسمح لمستخدميه بوضع علامة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة، فقد أعلن واتساب أن المستخدمين يمكنهم من وضع أصدقائك على حالة واتساب.

ويتيح أحدث تحديث لتطبيق "واتساب"، للمستخدمين ذكر حسابات أخرى ووضع علامة عليها في حالتهم، كما يسمح التطبيق الآن للمستخدمين بإعادة مشاركة الحالة التي تم ذكرهم فيها، وكذلك الإعجاب بها.

وقد أعلن "واتساب"، أن الإعجابات بالحالة خاصة ولا يوجد بها عداد، مما يعني أن الشخص الذي يتم الإعجاب بحالته فقط يمكنه رؤيتها كـ "إعجاب" في قائمة المشاهدين.

وبموجب الخاصية الجديدة، سيتم إخطار أولئك الذين يتم ذكرهم في الحالة بشكل خاص، ولن يتم عرض الإشارة على حالتك، ومع ذلك، سيكونون قادرين على إعادة مشاركة حالتك على حساباتهم.

وتوفر هذه الخاصية، ذكر ما يصل إلى خمسة مستخدمين في واتساب في كل حالة، مع خيار إخفاء أسمائهم أثناء عملية الوسم لضمان الحفاظ على الخصوصية

وبدأت هذه الخاصية في الظهور وستكون متاحة عالميًا للمستخدمين قريبًا، في ضوء التحديثات التي يقوم بها تطبيق المراسلة الخاص به لإضافة مميزات جديدة.