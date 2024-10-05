شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسحب الإصدار التجريبي الثالث من watchOS 11.1 بعد الإبلاغ عن تجميد الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف آرون بيريس على X، عن أن شركة أبل سحبت تحديث watchOS 11 beta 3، وتم إصدار التحديث في البداية للمطورين، لكن بعض المستخدمين واجهوا مشاكل بعد تثبيت الإصدار التجريبي، وأبلغ المستخدمون على Reddit عن مشكلات في إصدارات ساعة أبل الخاصة بهم بعد التحديث إلى الإصدار التجريبي الجديد، بما في ذلك الأجهزة "المقفلة" ومشكلات في مزامنة إشعارات الرسائل.

وفقًا لما ذكره موقع "9to5Mac"، أبلغ هؤلاء المستخدمون عن أن أجهزتهم تظل مجمدة، حتى بعد إعادة التشغيل، فيما علق أحد الأشخاص بما يلي:

"يتم قفل كل عملية تشغيل تمامًا، اضغط على الزر الجانبي والتاج لإعادة تشغيله، ويعيد التشغيل، ولا يمر حتى دقيقة واحدة حتى يتجمد تمامًا، ولن يتم تحديث الوقت، حدث ذلك عندما أرسل لي شخص ما رسالة نصية ولم يتوقف منذ ذلك الحين.. إنه مقفل حاليًا للمرة السابعة وقد بدأ منذ 15 دقيقة".

هذا مصدر قلق كبير، خاصة مع حقيقة أنه لا توجد طريقة للمستخدمين لإرجاع البرامج الثابتة دون أخذ ساعة أبل إلى متجر أبل أو مزود خدمة معتمد من أبل، وإرسالها إلى منشأة إصلاح خارج الموقع.

ومع ذلك، فقد مر أكثر من أسبوعين منذ سحب تحديث iPadOS 18 بسبب مخاوف تتعلق بتعطل أجهزة iPad Pro M4، ولم تحل أبل بعد أي تصحيح.