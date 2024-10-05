شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة لمحبى Palworld.. النسخة القادمة تتيح اللعبة على الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

أحدثت لعبة Palworld ضجة كبيرة في عالم الألعاب لتصبح واحدة من أكثر ألعاب المغامرات والبقاء على قيد الحياة وترويض الوحوش شهرة على الإطلاق، وعلى الرغم من أن اللعبة صدرت في مرحلة الوصول المبكر، لذا فهي لم تنته بعد، إلا أن لعبة Palworld تميزت عن الألعاب المماثلة التي طورتها شركة Nintendo بشكل أساسي من خلال جوانب البقاء والبناء.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه على الرغم من أن حلقة اللعب الأساسية تشبه إلى حد كبير ألعاب بوكيمون من Nintendo، إلا أن الشركة اليابانية لم تقاضِ على الفور مطور Palworld Pocketpair.

ومع ذلك، أعلنت Nintendo عن خططها لمقاضاة Pocketpair بتهمة انتهاك براءات الاختراع وقد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على براءات الاختراع التي تقاضي بها Palworld في الولايات المتحدة واليابان.

في خضم الصراع، أعلنت Pocketpair أنها وقعت اتفاقية مع Krafton لإحضار Palworld إلى الهواتف والأجهزة اللوحية.

بموجب اتفاقية الترخيص، تخطط Krafton لإعادة تفسير وتنفيذ العناصر الأساسية للعبة الأصلية لتكون مناسبة للألعاب المحمولة.

وأعلنت Krafton، أن تطوير Palworld سيتم بواسطة نفس الاستوديو المسؤول عن PUBG، ولم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار حتى الآن، ولكن يمكننا أن نفترض أنه لن يتم إطلاقه هذا العام.

تتميز اللعبة بأكثر من 100 نوع من الوحوش تسمى Pals، ويمكن اصطيادها واستخدامها في القتال أو البناء أو الزراعة أو العمل في المصانع.

كما أنه وفقًا للمطور، باعت Palworld 15 مليون نسخة على Steam بعد شهر واحد فقط من إصدارها، ووصلت إلى 10 ملايين مستخدم على Xbox.

جدير بالذكر أن Palworld تعد ثالث أعلى لعبة عندما يتعلق الأمر بعدد اللاعبين المتزامنين على Steam (حوالي 2.1 مليون)، وأصبحت Palworld أيضًا أكبر إطلاق لـ Xbox Game Pass من جهة خارجية، حيث لعب أكثر من 7 ملايين مشترك اللعبة عبر Xbox والكمبيوتر الشخصي.