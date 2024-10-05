شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة إعلانات البحث من أبل تتوسع إلى 21 دولة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

تستمر إعلانات البحث من أبل في التوسع في قطاعات جغرافية جديدة، بعد طرحها بنجاح في البرازيل في وقت سابق من هذا العام، حيث يمكن للمطورين البدء في شراء إعلانات البحث من أبل لوضعها في 21 دولة أخرى.

وفقًا لما ذكره موقع "9to5Mac"، هناك أربعة أنواع من إعلانات البحث تظهر داخل تطبيق App Store، فهناك إعلانات تظهر في علامة التبويب Today، وإعلانات تظهر في صفحة البحث قبل أن يدخل المستخدم استعلامًا، وإعلانات في أعلى نتائج البحث، وإعلانات في أسفل صفحات المنتجات للتطبيقات الأخرى.

تقول أبل، إن إعلانات البحث تساعد المطورين على تقديم ما يصل إلى ضعف عدد مرات الظهور مقارنة بالبحث الطبيعي، مع استفادة المطورين الصغار بشكل أكبر.

تعمل إعلانات البحث وفقًا لنموذج التكلفة لكل ضغطة، لذلك يدفع المطورون فقط عندما يضغط المستخدم على إعلان.

مع التوسع اليوم، يصل نطاق إعلانات البحث إلى 91 دولة إجمالاً، فيما يلي القائمة الكاملة للدول الجديدة المتاحة اليوم:

• تركيا

• الجزائر

• منغوليا

• المغرب

• سلوفاكيا

• أوزبكستان

• بلغاريا

• غانا

• البحرين

• العراق

• قبرص

• أرمينيا

• لوكسمبورج

• نيبال

• سريلانكا

• لاتفيا

• سلوفينيا

• إستونيا

• قيرغيزستان

• كينيا

• أيسلندا

ربما يكون المطورون في هذه الأسواق قد اشتركوا سابقًا في إعلانات البحث لبدء الحملات التي تم عرضها دوليًا، ولكن الآن، يمكنهم استهداف العملاء في مناطقهم المحلية أيضًا.

عندما تم طرح إعلانات البحث لأول مرة على صفحات منتجات التطبيق، قبل عامين، كان هناك رد فعل مجتمعي كبير حيث تم عرض إعلانات المقامرة والكازينو منخفضة الجودة بجوار برامج مستقلة احترافية غير ذات صلة.

في ذلك الوقت، استجابت أبل بـ "إيقاف" وضع فئات معينة من الإعلانات، مثل المقامرة، من الظهور في تلك الفتحات.

تستمر هذه السياسة، وهي موثقة، وتحدد أبل فئات الإعلانات التي يُحظر عرضها في هذه الفتحات الإعلانية.