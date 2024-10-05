شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق ميزة الردود النصية السريعة على رسائلك باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت في طرح ميزة الردود المقترحة المفيدة في تطبيق Phone Link والتي توفر للمستخدمين اقتراحات نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للردود السريعة على رسائلهم.

وتستخدم الميزة الجديدة نماذج الذكاء الاصطناعي السحابي من Microsoft لإنشاء ردود قصيرة على رسائل محددة، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع. ويتم طرحها في إصدار Phone Link 1.24082.137.0 لنظامي التشغيل Windows 11، لست بحاجة إلى الانضمام إلى برنامج Windows Insider لتجربة الميزة، ولكنك لن ترى ميزة اقتراح الردود على جميع الرسائل، ولن ترى الاقتراحات إلا عندما يتمكن الذكاء الاصطناعي في Phone Link من فهم الرسالة.

على سبيل المثال، لن ترى الردود إذا كانت الرسالة طويلة للغاية، أو إذا لاحظت عنوان URL، أو إذا تلقيت رسالة تحتوي على محتوى مسيء، أو إذا كانت رسالة OTP (كلمة مرور لمرة واحدة).

وتنص شركة Microsoft على ما يلي: "بمجرد انتقال المستخدم إلى محادثة نصية في Phone Link، يتم تحميل رسائله النصية الأخيرة إلى إحدى خدمات Microsoft لتقديم ردود مقترحة داخل نافذة المحادثة ، ويتم جمع نصوص العملاء لتقديم هذه الخدمة ولتحسين تجربة Microsoft ومراقبتها لأغراض السلامة والأمان".

وتعتمد Microsoft أيضًا على تعليقات المستخدمين عندما لا تلبي الردود المقترحة توقعات المستخدم لتحسينها في المستقبل ، ومع ذلك تحذر Microsoft المستخدمين أيضًا من أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء .

لذلك، يتم تشجيع المستخدمين على التحقق من ردودهم مرتين قبل اختيار واحدة، وإذا كنت تريد إلغاء الاشتراك في الردود المقترحة، فيمكنك الانتقال إلى إعدادات التطبيق واختيار الميزات ثم الردود المقترحة.