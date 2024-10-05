شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بجناح واحد وبدون طيار.. اعرف مستقبل الطائرات خلال 25 عاما بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتصل هذه المرة إلى السماء، اي صناعة الطائرات وعالم الطيران، الذى لا يكون بعيدا عن التطورات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي، الذى بات قادر على إنتاج اول طائرة ركاب بالعالم، تعمل بالذكاء الاصطناعي، بدون طيار حيث يمكن للمسافرين الجلوس في قمرة القيادة والاستمتاع برحلتهم دون الحاجة إلى طاقم طائرة.

تغير شكل الطائرات خلال الـ 25 سنة القادمة

الأمر لن يتوقف عند ذلك فقط بل، بل أن شكل الطائرات سيتغير رأسًا على عقب، وذلك طبقا لتقرير صادر من شركة الطيران JetZero الناشئة الأمريكية، أوضح أنه بحلول عام 2050، قد تأتي جميع طائرات الركاب المصنعة حديثًا بجناح واحد فقط كجزء من عملية تجديد مستقبلية مستوحاة من القوات الجوية الأمريكية، يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة بتصنيع طائرة ذات شكل فريد بجسم "مختلط الأجنحة" مستوحى بشكل كبير من قاذفات الشبح.

أول طائرة ركاب ذاتية القيادة.. تعمل بدون طيار

وفيما يتعلق بصناعة أول طائرة ذاتية القيادة، كشفت شركة إمبراير العملاقة للفضاء الجوي، عن رؤية جديدة تشكل اختراقًا في مجال الطيران المستقبلي، حيث انضمت الشركة لتقديم رؤية مستقبلية لطائرة رجال الأعمال، التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

وكشفت عن التصميم المستقبلي للطائرة، والتي ستأتي بمقصورة تتميز بنوافذ مزودة بشاشات تعمل باللمس، كما ستعمل الطائرة بالكامل بالوقود المستدام ولديها تصميم لا يحتوي على محركات في الأجنحة، بخلاف انها ستكون مزودة لمحركات موضوعة فوق بعضها البعض ولديها ثلاثة مداخل هواء، واحدة أعلى جسم الطائرة واثنان على الجانب.

كما أنها تتميز بذيل على شكل حرف V، وهو ما لم نشاهده مطلقًا في الطائرات الخاصة، مع محركان توربينيان في الذيل.

كيف ستعمل الطائرة ذاتية القيادة؟

وقد أعلنت شركة إمبراير، أن أول طائرة ذاتية القيادة، ستكون الاستدامة جزءًا لا يتجزأ منها، فسوف تعمل بنظام دفع يعتمد على التكنولوجيا الخضراء، ويعتمد إما على الوقود المستدام أو الكهرباء أو الهيدروجين.

وعلى الرغم من الخطط المذهلة التي تضع الأساس لمستقبل الطيران بدون طيار، وفقًا لشركة إمبراير، لم يتم العمل على بدء تصنيع الطائرة منذ طرح الفكرة الأولية، حتى الآن.