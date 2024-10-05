شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لرفع الوعى بمخاطر الأمن السبيرانى.. كيف تتجنب الوقوع كضحية للتصيد الاحتيالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن شهر أكتوبر بشهر التوعية بمخاطر الأمن السبيرانى، من أجل تشجيع الأفراد والجهات والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع الوعي بالأمن السيبرانى وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية.

ويعد التصيد الاحتيال، من أخطر الهجمات الإلكترونية التي تلاحققك، فهو أسلوب يستخدم للحصول على معلوماتك الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو الهاتف.

ويعد التصيد الاحتيالي هو محاولة لجمع معلومات شخصية منك بشكل غير نزيه أو لتثبيت برامج ضارة على جهازك، لذا لابد من تجنب كل الممارسات التي قد تجعلك تقع في هذا الفخ الإلكتروني الذي يمكن اي شخص من الاستيلاء على بياناتك الشخصية.

ولتجنب الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي:

1.احذف رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية واحظر المرسل

2.لا تقم بزيارة مواقع الويب التي قد تحاول تثبيت برامج ضارة

3.لا تقدم معلومات شخصية لأي شخص عبر الهاتف أو عبر الإنترنت

يقول خبراء الأمن السيبراني، إنه مع تطور التهديدات عبر الإنترنت باستمرار، من المهم حماية نفسك، من خلال التعليم والتدابير الاستباقية، لتقليل المخاطر بشكل كبير وحماية المعلومات الحساسة من الخروقات المحتملة".