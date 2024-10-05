شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى أكثر من 27 ألف شاحنة بسبب خلل في كاميرات الرجوع للخلف والان مع تفاصيل الخبر

استدعت شركة تسلا شاحنة Cybertruck بسبب خلل في البرنامج يتسبب في بطء عرض تغذية الكاميرا الخلفية، ويعد هذا هو الاستدعاء الخامس للشاحنة الكهربائية المستقطبة منذ بدأت تسلا تسليم العملاء في نوفمبر الماضي، وتضمنت عمليات الاستدعاء الأخرى مساحات معيبة، وزخارف فضفاضة ، ودواسات تسارع عالقة.

وبحسب تقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ، فإن الاستدعاء ينطبق على أكثر من 27 ألف شاحنة من طراز Cybertruck "تم تصنيعها بين 13 نوفمبر 2023 و14 سبتمبر 2024"، وهو ما ينطبق على كل شاحنة Cybertruck تم تصنيعها على الإطلاق.

ويظهر الخلل فى شاحنات Tesla Cybertrucks التي تعمل بالإصدار الجديد للعام الجارى فى تغذية كاميرا الرجوع للخلف التى قد تظهر فارغة لمدة تصل من 6 إلى 8 ثوانٍ .

وقد قامت شركة تسلا بسحب السيارات طوعًا بعد التحقيق والاختبار في سبتمبر ، وأصدرت تحديثًا مجانيًا للبرنامج لإصلاح المشكلة، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات بسبب هذه المشكلة، فإن الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة تعاني بالفعل من ضعف الرؤية، مما قد يعرض المشاة للخطر.