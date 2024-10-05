شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Gemini Voice من جوجل متاحة مجانًا لمستخدمى أندرويد.. ما هى وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح Gemini Live متاحًا لجميع مستخدمي أندرويد وهو مجاني، يدعم نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل ميزة الصوت المشابهة لوضع ChatGPT Voice ويتيح لك إجراء محادثة ثنائية الاتجاه دون الحاجة إلى كلمة تنبيه لتنشيط روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي في كل مرة.

وقامت جوجل بحجز ميزة الصوت لمشتركي Gemini Advanced في البداية ولكن الآن يمكن لأي مستخدم أندرويد لديه تطبيق Gemini تجربتها.

ميزة Gemini Live Voice على نظام أندرويد: كيفية الإعداد والاستخدام

افتح تطبيق Gemini على جهازك.

ابحث عن أيقونة شكل موجة دائرية جديدة ذات بريق، موجودة في الركن الأيمن السفلي من التطبيق وانقر عليها

ستظهر نافذة على الشاشة بها زري Hold وEnd.

لإنهاء المحادثة، اضغط على الإشعارات أو قل "إيقاف" فقط.

بمجرد انتهاء المحادثة، ستقوم ميزة الذكاء الاصطناعي بإنشاء نص نصي لمطالباتك.

تحتفظ الميزة أيضًا بسجل لجميع محادثاتك، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة التفاعلات السابقة أو إعادة تشغيل المحادثات حسب الحاجة.

يتيح فتح البوابة إلى Gemini Live مجانًا لشركة جوجل زيادة مدى وصولها وجمع المزيد من المدخلات حول جودة المحادثات التي يمكن أن يقدمها برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

لقد أتيحت لنا فرصة استخدام ميزة Gemini Live وكانت التجربة الإجمالية سلسة دون الحاجة إلى كلمة تنبيه مما يحافظ على استمرار المحادثة.

ويمكن فهم الأوامر بسهولة، إلا أن إصدار اللغة الإنجليزية الأمريكية يستغرق وقتًا للتعود على اللغة الإنجليزية في المناطق الأخرى.