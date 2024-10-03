تكنولوجيا: Xiaomi تطلق سلسلة 14T المزودة بالذكاء الاصطناعي المتقدم في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ]الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 أكتوبر، 2024] – كشفت شركة Xiaomi عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة 14T، التي تم تصميمها خصيصًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، مع ميزات متقدمة من الذكاء الاصطناعي تعزز من جودة التصوير الليلي. تتميز السلسلة بتصميمات أنيقة، ومعالجات MediaTek، وشاشات AMOLED، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين.

تم الكشف عن هاتفي Xiaomi 14T وXiaomi 14T Pro المرتقبين في حدث إعلامي حصري في الرياض، المملكة العربية السعودية، أقيم في سينما VOX في ڤيا الرياض. حضر الحدث أكثر من 60 من صناع المحتوى، ومحرري التكنولوجيا، وممثلي وسائل الإعلام، والوكلاء المعتمدين، حيث تم عرض الجهازين الجديدين المنتظرين.

كما تم توفير منطقة تجريبية للضيوف لاستكشاف الميزات المذهلة للسلسلة الجديدة واختبار مجموعة من منتجات الهواتف الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي نالت إعجاب الجميع.

ثورة في التصوير الليلي باستخدام عدسات لايكا

تتميز سلسلة Xiaomi 14T بالتفوق في التصوير في الإضاءة المنخفضة بفضل منصة AISP المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية FusionLM. تساهم ميزات مثل UltraHDR وPortraitLM في تعزيز جودة التصوير الفوتوغرافي HDR والبورتريه. يتميز Xiaomi 14T Pro بنظام كاميرا ثلاثي، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة Leica Summilux، مما يتيح لها التقاط 32٪ المزيد من الضوء. يحتوي Xiaomi 14T على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX906 من Sony، مما يضمن صورًا رائعة للمناظر الطبيعية والإضاءة المنخفضة. يدعم كلا الطرازين وضع Movie Mode وMasterCinema لمقاطع فيديو HDR فيديو HDR بتنسيق 10 بت وتسجيل بدقة 4K.

تحسينات الذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي

تعمل سلسلة 14Tعلى تعزيز الإنتاجية بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجالات البحث والصوت، والنص، والصورة، والفيديو. تسهم هذه القدرات المهام من خلال الحوسبة على الجهاز والسحابة، مما يعزز الكفاءة وإنتاج المحتوى. بالتعاون مع Google، يقدم Xiaomi 14T Pro ميزة Circle to Search لعمليات البحث داخل التطبيقات، بينما يتضمن 14T ميزة Google Gemini لدعم الكتابة والتخطيط والتعلم. توفر ميزات AI Interpreter وAI Notes الترجمة والنسخ في الوقت الفعلي، بينما تسهم AI Image Editing وAI Eraser Pro وAI Film في تبسيط تحرير الصور والفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز سلسلة 14T بدمج سلس مع نظام Windows، مما يتيح الاتصال بين الأنظمة المختلفة لتبادل الملفات، ومزامنة التطبيقات، وتعزيز الإنتاجية عبر الأجهزة.

عرض وصوت مدهش

تتميز السلسلة بشاشة AMOLED CrystalRes بحجم 6.67 بوصة ودقة 1.5K وعمق ألوان 12 بت ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع ذروة يبلغ 4000 شمعة. تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي في الشاشة بضبط درجة حرارة اللون وسطوعه لتوفير راحة للعين. تم تحسين الصوت بشهادة Hi-Res Audio Wireless ومكبرات صوت ستريو Dolby Atmos® للحصول على تجربة صوتية غامرة.

أداء وكفاءة متميزة

يعمل هاتف Xiaomi 14T Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، الذي يوفر زيادة بنسبة 37% في أداء وحدة المعالجة المركزية و44% في الرسوميات مع وحدة معالجة الرسوميات Immortalis-G720. يتضمن الهاتف أيضًا جهاز Xiaomi Surge T1 Tuner لتوفير اتصال مستقر ونظام تبريد Xiaomi 3D IceLoop لمنع ارتفاع درجة الحرارة. أما هاتف Xiaomi 14T فيستخدم معالج MediaTek Dimensity 8300-Ultra لتعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات. يتميز كلا الطرازين ببطاريات قوية تدعم الشحن السريع، حيث يدعم 14T Pro الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن HyperCharge بقوة 120 وات، بينما يحتوي 14T على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن HyperCharge بقوة 67 وات.

التصميم والصلابة

تجمع سلسلة 14T بين الأداء والأناقة، حيث تتميز بإطار فائق النحافة بسمك 1.7 مم وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. يتمتع الطراز 14T Pro بإطار معدني وظهر منحني ثلاثي الأبعاد لتعزيز الراحة والمتانة. تتوفر ألوان 14T Pro بالرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، بينما يقدم 14T إصدارًا صديقًا للبيئة باللون الأخضر الليموني المصنوع من مواد حيوية.

الأسعار والتوفر

ستكون سلسلة Xiaomi 14T متاحة عبر جميع قنوات Xiaomi بدءًا من 5 أكتوبر. يبدأ سعر Xiaomi 14T Pro من 2599 ريال سعودي ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود. يبدأ سعر Xiaomi 14T من 1699 ريال سعودي، ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، والأخضر الليموني. تتضمن خدمة VIP (بقيمة 999 ريال سعودي) إصلاح الشاشة مجانًا خلال أول 6 أشهر من تاريخ الشراء، وإصلاح خارج الضمان دون أي تكلفة على العملاء خلال أول 12 شهرًا من تاريخ الشراء. كما تشمل الخدمة إمكانية الدخول إلى صالات المطار على أن يتم استخدامها قبل 31 مارس 2025.