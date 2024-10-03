شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يطلب من يوتيوب وتيك توك معلومات حول خوارزميات المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الاتحاد الأوروبى معلومات من بعض المواقع منها يوتيوب YouTube و سناب شات Snapchat و تيك توك TikTok حول المعلومات التي تستخدمها خوارزمياتهم للتوصية بالمحتوى للمستخدمين ودورهم في تضخيم بعض المخاطر النظامية.

وطلبت المفوضية الأوروبية تلك المواقع بمعلومات التي تستخدمها خوارزمياتهم للتوصية بالمحتوى للمستخدمين ودورها في تضخيم بعض المخاطر النظامية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية والصحة العقلية وحماية القاصرين.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الطلبات المقدمة بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، "تتعلق أيضًا بالتدابير التي تتخذها المنصات للتخفيف من التأثير المحتمل لأنظمة التوصيات الخاصة بها على نشر المحتوى غير القانوني، مثل الترويج للمخدرات غير المشروعة وخطاب الكراهية".

وقالت المفوضية إنها طلبت معلومات إضافية من تيك توك حول الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع الجهات الفاعلة السيئة من التلاعب بالتطبيق وتقليل المخاطر المتعلقة بالانتخابات والخطاب المدني.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، يجب على شركات التكنولوجيا تقديم المعلومات المطلوبة قبل 15 نوفمبر، وبعد ذلك ستقرر المفوضية الخطوات التالية، والتي قد تشمل غرامات.

سبق للاتحاد الأوروبي أن فتح إجراءات عدم الامتثال بموجب قانون DSA، والذي يتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.