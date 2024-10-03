شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب عودة المدارس.. 50 مليون مستخدم جديد أسبوعيا على ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

كشفت OpenAI عن استخدام أكثر من 250 مليون شخص حول العالم ChatGPT لتعزيز عملهم وإبداعهم وتعلمهم" كل أسبوع، ويعد هذا ارتفاعًا حادًا منذ أواخر أغسطس، عندما قالت OpenAI إن برنامج الدردشة الآلى لديه 200 مليون مستخدم أسبوعيًا، وهو ضعف العدد الذى كان عليه فى نوفمبر الماضى.

واعتبارًا من شهر يونيو، كان 350 مليون شخص يستخدمون أدوات OpenAI كل شهر، وفقًا للوثائق الداخلية التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز من غير الواضح عدد الأشخاص الذين يدفعون مقابل الوصول مقابل أولئك الذين يستخدمون الطبقة المجانية.

وليس من الواضح تمامًا سبب هذه الزيادة الحادة في أعداد المستخدمين خلال شهرين فقط، ومع ذلك، عاد الأطفال للتو إلى المدرسة وربما يستخدمون برنامج الدردشة الآلي للغش لإجراء بعض الأبحاث السريعة.

ومن المحتمل أن تتوقع OpenAI أن تحصل أرقام مستخدمي ChatGPT على دفعة كبيرة أخرى عندما تقوم أبل بدمجها في النهاية في Apple Intelligence، وهو ما سيحدث في الأشهر المقبلة.