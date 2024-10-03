شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زهقت من الإعلانات على الاندرويد؟ 5 طرق لمزيد من الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

تنشئ بعض التطبيقات ملفات تعريف لك لاستهداف إعلاناتها بشكل أفضل، انقر فقط فوق شيء واحد في تطبيق، وفجأة تغمرك إعلانات لمنتجات مماثلة، إنه أمر مخيف تمامًا؛ في بعض الأحيان تشعر وكأنك تفكر في شيء ما، ثم فجأة ترى إعلانًا لذلك الشيء، هناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها لتجنب الإعلانات، إليك 5 طرق منها:

1. إيقاف تشغيل مواضيع الإعلانات:

تستند مواضيع الإعلانات إلى التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا وتتيح لهذه التطبيقات تخصيص الإعلانات التي تراها، فإذا اخترت ترك مواضيع الإعلانات قيد التشغيل، فيمكنك دائمًا حظر المواضيع التي لا تهمك.

لحظر المواضيع، سيتعين عليك الانتظار حتى تبدأ التطبيقات المختلفة في جمع البيانات عنك، لتعطيل مواضيع الإعلانات:

1- انتقل إلى الإعدادات .

2- الخصوصية.

3- الإعلانات.

4- خصوصية الإعلانات.

5- مواضيع الإعلانات.

6- في النافذة الناتجة، انقر فوق شريط التمرير تشغيل/إيقاف لـ "السماح بموضوعات الإعلانات" حتى يصبح في وضع إيقاف التشغيل.

2. تعطيل الإعلانات المقترحة من التطبيقات:

هذا الخيار مشابه جدًا لموضوعات الإعلانات، والفرق هو أن الإعلانات المقترحة من التطبيقات هي تلك التي يمكن لتطبيق واحد اقتراحها لتطبيق آخر، فإذا قام تطبيق فيسبوك بتنظيم ملف تعريف عنك مع تمكين الإعلانات المقترحة من التطبيقات، فيمكنه التوصية بإعلانات لتطبيق آخر، مثل X، وعلى غرار موضوعات الإعلانات، يمكنك منع تطبيقات معينة من اقتراح إعلانات لتطبيقات أخرى، أو يمكنك تعطيل الميزة تمامًا (اختياري)، ولتعطيل الإعلانات المقترحة من التطبيق:

1- انتقل إلى الإعدادات.

2- الخصوصية.

3- الإعلانات.

4- خصوصية الإعلانات.

5- الإعلانات المقترحة من التطبيق.

6- انقر على مفتاح التشغيل/الإيقاف حتى يتحول إلى وضع إيقاف التشغيل.

3. أوقف تشغيل قياس الإعلانات:

مع تمكين قياس الإعلانات، يمكن للتطبيقات والمعلنين طلب معلومات عنك من الاندرويد للمساعدة في قياس أداء إعلاناتهم، وعلى الرغم من حذف بيانات قياس الإعلانات بانتظام من جهازك، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يبدو الأمر وكأنه انتهاك للخصوصية لأن المعلنين يستخدمون معلومات من جهازك لمعرفة مدى أداء إعلان معين، ولتعطيل قياس الإعلانات:

1- انتقل إلى الإعدادات.

2- الخصوصية.

3- الإعلانات.

4- خصوصية الإعلانات.

5- قياس الإعلانات.

6- انقر على شريط التمرير تشغيل/إيقاف التشغيل حتى يتحول إلى وضع إيقاف التشغيل.

4. أوقف تشغيل نشاط الويب على التطبيق:

تحفظ هذه الميزة النشاط من جهازك المحمول مثل: المواقع التي تزورها والتطبيقات التي تستخدمها والموقع، لتسريع عمليات البحث. يبدو هذا وكأنه فكرة رائعة ولكن نشاط الويب والتطبيق يستخدم أيضًا تلك البيانات للحصول على توصيات وتخصيصات أفضل، ولإيقاف تشغيل نشاط الويب والتطبيق:

1- افتح تطبيق جوجل.

2- انقر على أيقونة ملفك الشخصي.

3- انقر على الإعدادات.

4- الخصوصية والأمان.

5- سجل البحث > "الحفظ في نشاط الويب والتطبيق".

6- في الصفحة الناتجة، انقر على القائمة المنسدلة "إيقاف التشغيل".

7- انقر إما على "إيقاف التشغيل" أو "إيقاف التشغيل وحذف النشاط".

5. حذف معرف الإعلان الخاص بك

ستحتاج إلى حذف معرف الإعلان الخاص بك، والذي تستخدمه التطبيقات لتخصيص تجربتك، التحذير الوحيد هنا هو أنك تتمتع بقدر أقل من التحكم في أنواع الإعلانات التي تراها، لحذف معرف الإعلان الخاص بك:

1- انتقل إلى الإعدادات.

2- الخصوصية.

3- الإعلانات.

4- "إعادة تعيين معرف الإعلان".

5- وفي النافذة الناتجة، انقر فوق "حذف معرف الإعلان".