شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أزالت جوجل تطبيق Juno YouTube من متجر Vision Pro App Store؟ والان مع تفاصيل الخبر

تمت إزالة Juno من متجر تطبيقات Apple بعد شكاوى من Google ، وهو تطبيق YouTube (غير رسمي) نال استحسانًا واسع النطاق لـ Vision Pro، وذلك وفقًا لتحديث من مطور Juno Christian Selig، حيث يقول سيليج إن جوجل ابلغته أن تطبيقه ينتهك علامتها التجارية.

وتعد هذه أحدث انتكاسة لسيليج، الذي أغلق تطبيقه الشهير على موقع Reddit Apollo العام الماضي بعد أن غيرت الشركة سياسات المطورين الخاصة بها لفرض رسوم مقابل استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، وأثار إغلاق Apollo والتطبيقات الأخرى المشابهة احتجاجًا على مستوى الموقع من مستخدمي ومشرفي Reddit.

هذه المرة، يقول سيليج إنه لا يريد الدراما، مشيرًا إلى أن التطبيق الذي تبلغ قيمته 5 دولارات كان بمثابة "مشروع هواية" بالنسبة له لإصلاح نظام VisionOS.

وكتب سيليج على موقعه على الإنترنت: "لقد استمتعت حقًا ببناء Juno، لكنه كان دائمًا شيئًا أعتبره في الأساس تطبيقًا صغيرًا صممته من أجل المتعة، ولهذا السبب، ليس لدي أي رغبة في تحويل هذا الأمر إلى معركة ضخمة شبيهة بما حدث مع Reddit قبل سنوات."

وليس من الواضح ما هو الجانب الذي قد يكون سبب المشكلة في Juno ، ويقول سيليج إن جوجل أشارت إلى "علاماتها التجارية وأيقوناتها" في رسالة إلى شركة أبل، "تشير إلى أن جونو لا تلتزم بإرشادات يوتيوب وتقوم بتعديل موقع الويب" بطريقة غير مسموح بها.

ويوضح سيليج: "أنا شخصيًا لا أتفق مع هذا، نظرًا لأن Juno هو مجرد عرض ويب، ويعمل أكثر من مجرد امتداد للمتصفح يعدل CSS لجعل موقع الويب ومشغل الفيديو يبدوان أكثر مثل "visionOS، ولا يتم وضع أي شعارات غير تلك الموجودة بالفعل على موقع الويب، ويُسمح بلاحقة "يوتيوب" في إرشادات العلامة التجارية الخاصة بهم."

ولم تقم Google بإنشاء تطبيق YouTube خاص بها لـ Vision Pro، على الرغم من أن الشركة قالت في فبراير إن مثل هذا التطبيق "مدرج في خريطة الطريق الخاصة بنا، ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.

ويقول سيليج إن الأشخاص الذين دفعوا بالفعل مقابل التطبيق يجب أن يكونوا قادرين على الاستمرار في استخدامه في الوقت الحالي، على الرغم من أن هناك احتمال أن يؤدي تحديث YouTube المستقبلي إلى تعطيله.