شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Dynasty Warriors: Origins.. التجربة الأكثر إثارة في عالم الممالك الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يغزو بطل مجهول الممالك الثلاث المضطربة بجانب الشخصيات الأسطورية في أحدث إصدار من سلسلة Dynasty Warriors، والتي من المقرر صدورها في الـ16 من يناير 2025.



ويستمتع اللاعبون بتجربة قصة حرب تاريخية بينما تعُم الفوضى، واستعرض الأراضي الشاسعة للصين وجنرالاتها الأشد قسوة كما لم يحدث من قبل.

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تجربة مثيرة

يعد التنسيق مع جيوش الحلفاء أمر أساسي، حيث ينفذ اللاعبون تكتيكات قتال في الوقت الفعلي أثناء القضاء على أعداد الجنود الضخمة.

ويخوض اللاعبون التجربة الأكثر إثارة وحركة في تاريخ السلسلة حيث يواجه محارب وحده 1000 من الأعداء ويتصدى للجيوش الضخمة المتدافعة لمواجهته



وتدور أحداث قصة الممالك الثلاث في الأراضي الصينية الشاسعة حيث تتداخل معتقدات الأبطال، ويظهر هذا العالم الرائع والمشوق بشكل جديد من خلال منظور الشخصية الرئيسية الأصلية "البطل المجهول".بالإضافة إلى براعتك العسكرية، يمكنك كذلك القتال مع جيوش حلفائك في المعارك التكتيكية الموجودة بشكل حصري في سلسلة Dynasty Warriors.