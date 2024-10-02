شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لرفع التوعية بمخاطر الأمن السبيرانى.. كيف تحمى بيانات السوشيال من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن شهر أكتوبر بشهر التوعية بمخاطر الأمن السبيرانى، من أجل تشجيع الأفراد والجهات والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع الوعي بالأمن السيبرانى وتطبيق أفضل الممارسات الأمنية.

ونستعرض خلال السطور التالية، كيفية الحفاظ على البيانات الخاصة بك آمنة من أى اختراق أو انتهاك قد يسطو على خصوصيتك، وذلك على النحو التالي:

1. حماية كلمة المرور

وتعد أهم شيء يمكنك القيام به للحفاظ على بياناتك آمنة، فعليك استخدام كلمة مرور فريدة لكل حساب، ولا تدرج اسمك أو أسماء أطفالك أو أسماء حيواناتك الأليفة فى أى كلمة مرور، وتجنب استخدام معلومات معروفة عنك فى كلمات المرور الخاصة بك، وعليك استخدام مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة.

2. قم بتمكين المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك

3. احرص على تحديث متصفح الإنترنت ونظام التشغيل لديك بأحدث الإصدارات

4. كن حذرًا بشأن أى عروض عبر الإنترنت

5. راقب حسابك المصرفى وحسابات الائتمان عبر الإنترنت بحثًا عن الإنفاق غير المصرح به أو المشبوه

6. تجنب التفاعل مع الرسائل المشبوهة التى قد تعرضك هاتفك للاختراق.

7. تجنب المواقع غير الآمنة التى تكون وسيلة لاختراقك.