شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يشرب رواد الفضاء القهوة فى الفضاء مع انعدام الجاذبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مثل العديد من الأشخاص، يستمتع رواد الفضاء بفنجان من القهوة من وقت لآخر، ولكن غياب الجاذبية يعني أن تحضيره وشربه يختلف قليلاً عن كيفية القيام به على الأرض.

مع أخذ ذلك فى الاعتبار، أصدرت وكالة ناسا للتو مقطع فيديو قصيرًا يكشف كيف يحصل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) على جرعتهم اليومية من القهوة.

للحصول على الماء لتحضير القهوة، يستخدم رواد الفضاء وحدة توزيع مياه مصممة خصيصًا تأخذ السوائل المعاد تدويرها والرطوبة المأخوذة من الهواء، وبمجرد تسخين المياه يمسك رائد الفضاء بكيس بلاستيكي مملوء ببقايا القهوة المجففة بالتجميد، ويربطه بالوحدة، ويملأه بالماء الساخن.

وبعد ذلك، يمكنهم الذهاب للاستمتاع بالقهوة، واحتساءها من خلال القشة أو من الكوب وهنا دعنا نشرح الأمر.

كوب قهوة بدون جاذبية

فى عام 2008، قرر أحد رواد الفضاء، دون بيتيت (الذي يصادف وجوده على متن المحطة الآن أيضًا)، أنه يريد الاستمتاع بقهوته بالطريقة التقليدية، عن طريق شربها من الكوب ، لذلك اخترع ما أصبح يُعرف في النهاية بكوب القهوة في حالة انعدام الجاذبية، ويمكنك رؤيته في الفيديو.

ولصنع نموذج أولي، مزق بيتيت قطعة بلاستيكية من كتاب مهمة ملف بيانات الرحلة الخاص به لإنشاء وعاء شرب على شكل دمعة ، ويعتمد التصميم على التوتر السطحي وقوانين الفيزياء لمنع السائل من الطفو بعيدًا في ظروف انعدام الجاذبية.

وأدى المزيد من التطوير والتحسين للتصميم إلى أن أصبح كوب القهوة Zero Gravity أول منتج حاصل على براءة اختراع تم اختراعه في الفضاء.