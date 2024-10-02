شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايفون العام المقبل قد يحصل على زر جديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن أكبر تحديثات الأجهزة لأجهزة iPhone مخصصة للأزرار بعد إضافة زر Action على iPhone 15 Pro، ثم إضافة زر التحكم في الكاميرا عبر سلسلة iPhone 16 ، ويبدو أن iPhone 17 Pro سيقدم لمسة أخرى على الزر.

وكما ذكر المسرب الموثوق ماجين بو ، فإن شركة آبل تختبر "زرًا جديدًا سيحل محل أزرار التحكم في الصوت وزر الإجراء التي تمت إزالتها" في هاتفها الرائد التالي.

وسيكون هذا الزر الجديد قابلاً للتخصيص بشكل كبير وقد يعمل أيضًا كمتجر شامل لضبط مستوى الصوت والتبديل بين الملفات الشخصية.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن صيغة التصميم هذه قد تكون مجرد نموذج أولي واحد من العديد من النماذج الأولية قيد الاختبار في مختبرات التصميم التابعة لشركة Apple.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها شائعات عن تجربة Apple لتطبيقات أزرار مختلفة على هواتفها الذكية ، في العامين الماضيين سمعنا همسات تدعي أن زر التحكم في الصوت بالسعة في طريقه، لكنه تجسد في النهاية كزر مصراع كاميرا متعدد الوظائف في iPhone 16 وiPhone 16 Pro .

ونظرا لحب شركة Apple للالتزام باللغة الأساسية نفسها ثم تكرارها، فهناك فرصة ضئيلة لأن نحصل على ثلاثة تعديلات مختلفة للأزرار في غضون ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى ذلك فإن الجمع بين أدوار زر الملف الشخصي أو الإجراء ومفاتيح ضبط مستوى الصوت يبدو وكأنه وصفة مربكة تتطلب منحنى تعليميًا.

قد تكون إحدى الطرق العملية لتنفيذ ذلك هي دفع تعديلات مستوى الصوت خلف الشرائح القائمة على الإيماءات بينما يعتمد تبديل الملفات الشخصية وإجراءات الاختصارات على الضغط الملموس المادي ، وعلاوة على ذلك، إذا كان الحجم كبيرًا بما يكفي، فربما يتمكن المستخدمون من تخصيص ما يتم إنجازه بضغطه واحدة أو اثنين في الأعلى والأسفل.

بالطبع، من السابق لأوانه أن نعيش في عالم خيالي لشركة Apple ونضع الكثير من الثقة في مثل هذه الشائعات، ومع ذلك، يبدو أن أكبر مفاجأة في العام المقبل قد تكون هاتف iPhone 17 Air ، وهو هاتف iPhone فائق النحافة وخفيف الوزن والذي من المحتمل أن يضيف بعض الطاقة الجديدة إلى مجموعة هواتف Apple الذكية، ولكنه قد ينتهي به الأمر أيضًا إلى أن يكون أكثر تكلفة من طرازات Pro Max الراقية.

وقد أجرت شركة Apple بالفعل تغييرات كبيرة على بنية البطارية في تشكيلة iPhone 16، مما يجعلها أسهل في الوصول إليها ، كما نسمع تقارير تفيد بأن الشركة تتطلع إلى تغييرات إضافية في الأجهزة من شأنها أن تجعل أجهزة iPhone أكثر قابلية للإصلاح بما يتماشى مع لوائح الحق في الإصلاح والنفايات الإلكترونية في السنوات القادمة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف توازن Apple بين هذه التحديات الملحة في الأجهزة بينما تقدم نظام أزرار هجينًا جديدًا.