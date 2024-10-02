شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالجنيه بدل الدولار.. جوجل تبلغ صانعى المحتوى عزمها دفع الأرباح بالعملة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل في رسالة أرسلتها لصانعي المحتوي عبر المنصات التابعة لها، بأنها ستبدأ في ارسال ارباحهم بالعملة المحلية بداية من مايو 2025، وذلك ضمن خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، حيث اكدت أنها لن تدفع العائدات بـ الدولار الأمريكي بعد الآن في مصر.

وقالت الشركة في الرسالة :" اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، لن ندفع العائدات بـ الدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

وأشارت الشركة إلى أن منشئ المحتوى من مستخدمي AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر سيحصلون على أرباحهم بـ الجنيه المصري، موضحة أنها ستنشئ حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري فى 1 أبريل 2025.

وأكدت على ضرورة إنشاء حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصرى، وذلك لمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025.



رسالة جوجل لصناع المحتوى



وأوضحت شركة جوجل في الرسالة، أنه في حالة كان في الحساب الخاص بالعملاء أكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سيتم دفع ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025، أما إذا كان أقل من 25 دولار في الحساب الحالي سيتم تحويل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري سيتم إرسال الرصيد إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري.

وأشارت إلى أنه سيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق، على أن يستخدم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.