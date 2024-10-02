شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلطات الهند تقبض على سيدة حاولت تهريب 26 هاتف أيفون 16 برو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حملة صارمة على التهريب، ألقى مسؤولو الجمارك في مطار إنديرا غاندي الدولي (IGI) القبض على راكبة، كانت تحاول تهريب 26 جهاز آيفون 16 برو ماكس من هونج كونج إلى دلهي، حيث تم إطلاق سلسلة آيفون 16 في وقت سابق من هذا الشهر، ويعد برو ماكس هو الهاتف الرائد الأكثر تميزًا من إنتاج شركة آبل.

ووفقًا لتقارير من ANI، فإن الاعتقال جاء بعد معلومات استخباراتية محددة، مما دفع سلطات الجمارك إلى اعتراض الراكبة عند وصولها، تم العثور على أجهزة آيفون مخبأة بذكاء في حقيبة مستحضرات التجميل، ملفوفة في ورق التواليت في محاولة واضحة للتهرب من الاكتشاف.

وأكد متحدث رسمي: "بناءً على معلومات استخباراتية، اعترضت جمارك مطار دلهي راكبة مسافرة من هونج كونج إلى دلهي تحمل 26 جهاز آيفون 16 برو ماكس مخبأة داخل حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها".

وتعد القيمة السوقية لهواتف آيفون المصادرة كبيرة جدًا إذا نظرنا إلى الأسعار الهندية لسلسلة iPhone 16، يبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 144900 روبية هندية ما يعادل "1725 دولار" للإصدار سعة 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 512 جيجابايت و1 تيرابايت 164900 روبية هندية و184900 روبية هندية على التوالي.

وأشار مسؤولو الجمارك إلى أن المزيد من التحقيقات جارية لفهم الآثار الأوسع لهذه القضية، بما في ذلك أي شبكات محتملة متورطة في عملية التهريب، ومع استمرار ارتفاع الطلب على أحدث طرازات iPhone في الهند، فإن السلطات في حالة تأهب قصوى لمنع الاستيراد غير القانوني.