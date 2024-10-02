شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوحة الإعدادات السريعة الجديدة من جوجل تجعل التعرف على الموسيقى أسهل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر جوجل في تحسين ميزة البحث عن الأغاني الشهيرة، وأحدث إضافة هي لوحة الإعدادات السريعة المخصصة على أجهزة Android، حيث يعمل هذا الاختصار الجديد، المتوفر في الإصدار التجريبي 15.39 من تطبيق جوجل، على تبسيط عملية تحديد الموسيقى التي يتم تشغيلها حولك.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ما على المستخدمين سوى الضغط على اللوحة، التي يتم الإشارة إليها بواسطة أيقونة النوتة الموسيقية، لتشغيل الشاشة الكاملة على الفور والذي أصبح مرادفًا لتقنية التعرف على الموسيقى من جوجل.







يتم عرض صفحة نتائج بحث Google ذات الصلة، والتي تقدم تفاصيل حول الأغنية والفنان والألبوم، وتتوافق إمكانية الوصول المحسنة هذه إلى البحث عن الأغاني مع التحسينات الأخيرة لتطبيق جوجل على كل من Android وiOS، مثل تقديم أداة بحث قابلة للتخصيص تتيح أيضًا الوصول السريع إلى ميزة تحديد الموسيقى.

تنضم لوحة الإعدادات السريعة الجديدة إلى العديد من الطرق الحالية لاستخدام البحث عن الأغاني، ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى الميزة عبر اختصار عنصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية، وأيقونة الميكروفون الصوتي في شريط البحث، ومساعد Google/Gemini، ووظيفة الدائرة للبحث التي تم تقديمها مؤخرًا.

وتعمل إضافة مربع الإعدادات السريعة على تعزيز التزام جوجل بتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات المريحة للتعرف على الموسيقى.

بالنسبة لمستخدمي Pixel المهتمين بتجربة الميزة الجديدة، فإن إضافة مربع البحث عن الأغاني إلى الإعدادات السريعة هي عملية مباشرة.

ما عليك سوى فتح الإعدادات السريعة بالكامل، والضغط فوق أيقونة القلم الرصاص للدخول إلى وضع التحرير، والتمرير لأسفل إلى القسم الأخير، وسحب مربع البحث عن الأغاني إلى موقعك المفضل.

يضمن هذا التكامل السلس توفر البحث عن الأغاني بسهولة كلما صادفت أغنية ترغب في تحديدها.

يجري حاليًا طرح مربع الإعدادات السريعة للبحث عن الأغاني مع الإصدار 15.39 من تطبيق جوجل، ومن المتوقع أن يصل إلى القناة المستقرة في الأسبوع المقبل.

يعد هذا التطوير جزءًا من جهود جوجل المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وجعل خدماتها أكثر سهولة في الوصول إليها وملاءمتها.